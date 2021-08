CBSE Board 10th Result 2021 Live: CBSE 10th Class Result 2021 Live at cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, Comment vérifier le 10e résultat de la classe sur l’application Umang ou Digilocker.gov.in

10e résultat de CBSE : Plus tôt, il y a eu des nouvelles selon lesquelles CBSE pourrait annoncer ses résultats le 2 août. Mais cela ne s’est pas avéré vrai. (photo PTI)

Comment vérifier le 10e résultat de la classe CBSE 2021 en direct sur le site officiel, l’application Umang et digilocker.gov.in : Est-ce que ça se passe aujourd’hui ? Que se passe-t-il? Si vous êtes un étudiant CBSE en attente de vos résultats de classe Xe, nous avons une mise à jour majeure pour vous. Il y a un fort buzz que le Conseil central de l’enseignement secondaire est sur le point d’annoncer lui-même les résultats de la 10e classe 2021 aujourd’hui. Si l’on en croit les derniers rapports, le CBSE déclarera les résultats de la classe 10 vers midi. Alors, que devrais-tu faire? Comment savoir si ces spéculations sur les résultats sont vraies ? Restez avec nous, car nous apportons les mises à jour, les conseils et les suggestions les plus récents et vérifiés sur le résultat 2021 de la classe CBSE 10 :