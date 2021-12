CBSE change à nouveau les règles ; Examen du jury Feuilles OMR à envoyer directement pour évaluation numérique

Le CBSE avait précédemment demandé aux écoles affiliées de vérifier les feuilles OMR le jour même de l’examen avec l’aide d’évaluateurs internes et externes. Les mêmes feuilles OMR devaient ensuite être contrôlées numériquement à un stade ultérieur.

Au milieu des examens en cours du premier semestre, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a apporté un changement majeur dans le système d’évaluation des documents et a supprimé l’évaluation physique qui était censée être effectuée dans les centres scolaires. Il est pertinent de noter qu’à partir de cette année, le CBSE a introduit le système OMR pour les examens du jury. Le CBSE avait précédemment demandé aux écoles affiliées de vérifier les feuilles OMR le jour même de l’examen avec l’aide d’évaluateurs internes et externes. Les mêmes feuilles OMR devaient ensuite être contrôlées numériquement à un stade ultérieur.

Cependant, le conseil a maintenant supprimé l’évaluation physique et a demandé aux écoles de ne pas entreprendre de vérification physique des papiers à partir de jeudi, a rapporté l’Indian Express. Dans une nouvelle lettre envoyée aux écoles, le conseil a demandé aux directeurs d’examen d’emballer et de sceller les feuilles OMR 15 minutes avant la fin de l’examen en présence de l’observateur. Le paquet scellé de feuilles OMR sera ensuite envoyé aux bureaux régionaux du conseil scolaire, a écrit le CBSE dans sa lettre.

La multitude d’instructions émises par le CBSE depuis qu’il a décidé d’organiser les examens de mi-parcours du conseil d’administration a été fréquente et déroutante, car il a modifié à plusieurs reprises ses décisions au milieu des examens. Alors qu’auparavant, le conseil avait autorisé les enseignants de la même école à évaluer les feuilles OMR des élèves, il a ensuite demandé de faire vérifier les feuilles OMR par un évaluateur externe.

Méfiant des diverses malversations qui peuvent être en jeu dans des milliers d’écoles du pays, le CBSE a également mis en garde le surintendant du centre en disant qu’il est de la seule responsabilité du surintendant de mener les examens en douceur et équitablement. Il a également déclaré que des mesures strictes seraient prises contre les écoles affiliées et le surintendant concerné si des actes répréhensibles étaient commis pendant le déroulement des examens.

