CBSE Classe 10, 12 examens du premier trimestre du conseil d’administration : règles importantes que les étudiants doivent retenir lorsqu’ils répondent sur des feuilles OMR

CBSE Classe 10, 12 examens du premier trimestre du Conseil : Les examens CBSE Class 12 et Class 10 pour les matières principales devraient commencer la semaine prochaine. Pour cette année, le Conseil central de l’enseignement secondaire ou CBSE a publié des directives spéciales, afin que les élèves de ces deux classes critiques n’aient pas à faire face à la même incertitude que les deux promotions précédentes en raison de la pandémie de coronavirus. En juillet même, le CBSE avait partagé avec les écoles affiliées un programme spécial pour l’évaluation des examens du Conseil en 2021-2022, pour les classes 10 et 12. Le plus grand changement était qu’au lieu que le Conseil ne procède aux examens qu’à la fin de l’année scolaire. en mars, il organiserait désormais des examens après le premier et le deuxième quadrimestre, et le programme serait rationalisé.

Cela signifie qu’au lieu d’avoir à étudier l’intégralité du programme de l’année pour les examens de mars, les étudiants devraient désormais étudier une partie du programme pour les examens du premier trimestre et le reste pour les examens du deuxième trimestre. Les documents de questions pour les deux termes seraient fixés par le CBSE.

Pour les examens du premier trimestre, CBSE a décidé de mener les examens qui suivent le format QCM (questions à choix multiples), menées sur une durée de 90 minutes. Pour cela, les réponses doivent être remplies par les étudiants dans des feuilles OMR. Les feuilles OMR sont des feuilles qui sont utilisées dans de nombreux examens d’entrée, dans lesquelles des cercles doivent être remplis ou assombris pour marquer les bons choix.

Étant donné que c’est la première fois que la plupart des élèves utilisent les feuilles OMR, le CBSE a également demandé aux écoles d’organiser des séances d’entraînement afin que les élèves puissent se familiariser avec le processus de réponse. Au cours de ce processus, certains doutes étaient encore susceptibles de surgir.

Financial Express Online a contacté les directeurs d’école et les enseignants pour les interroger sur leurs questions concernant les nouvelles directives de la CBSE, en particulier les feuilles OMR et le processus que les élèves doivent suivre.

Examens du premier quadrimestre CBSE Classe 10, 12 : doutes et questions concernant les feuilles OMR

Richa Saxena, PGT Chimie à l’école Seth Anandram Jaipuria de Ghaziabad, a déclaré : « Alors que le CBSE a décidé de mener les examens du conseil d’administration par semestre cette année, les étudiants et les enseignants se sont tous préparés à planifier et à se préparer en conséquence. Le CBSE a récemment publié des directives concernant le remplissage des OMR, et il est évident que le conseil a pris en considération les avantages des étudiants. En offrant la possibilité d’écrire les réponses finales dans la case prévue, le CBSE a soulagé les étudiants de beaucoup de pression, car il est bénéfique pour les changements d’avis après la révision. Un cercle prévu pour marquer les questions non tentées assure la prévention de toute mauvaise manipulation. Cependant, cela augmente également les risques de manque de temps, en particulier dans les questions nécessitant des calculs, un raisonnement et un processus de réflexion lourds. Bien que le CBSE ait mentionné dans les directives que la réponse écrite dans la case sera définitive, que se passe-t-il si les réponses notées et les réponses dans la case ne correspondent pas ou si l’élève ne marque pas du tout les cercles ? »

Anju Soni, directeur adjoint de la Shiv Nadar School Noida, a déclaré : « En tant qu’établissement d’enseignement, nous apprécions vraiment le fait que le CBSE évolue constamment en tant que conseil d’administration, tout en gardant les besoins et les exigences des apprenants et des étudiants au centre de tout. Ceci dit, je pense qu’il aurait été plus apprécié de laisser un peu plus de temps aux étudiants pour se préparer. En ce qui concerne les défis, l’un des points importants est que le fait que les élèves doivent marquer à la fois le cercle et la boîte peut entraîner des écarts.

« Nous considérons l’introduction par le CBSE de la feuille de reconnaissance optique des marques (OMR) pour les examens des classes 10 et 12 comme une mesure de bienvenue poussant l’apprentissage par cœur hors du système. Les fiches OMR poseront aux étudiants des questions de style objectif, que de nombreux éducateurs et experts de l’industrie préconisent, car elles se concentrent sur l’évaluation de la compréhension du concept plutôt que sur son simple apprentissage. En outre, il familiarisera également les étudiants avec les examens au préalable. La plupart de ces examens sont menés au moyen de feuilles OMR pour évaluer le niveau de raisonnement, la pensée logique et les connaissances générales des candidats. Cependant, le nouveau changement pourrait ne pas se faire en douceur pour certains étudiants et éducateurs. Ils devraient s’adapter aux nouvelles directives au milieu des incertitudes imminentes de la pandémie de Covid-19. Cela signifie que beaucoup de choses peuvent être mal interprétées dans le système d’apprentissage virtuel nouvellement mis en œuvre. Il faudrait beaucoup de préparation rigoureuse des deux côtés pour mettre ces directives en pratique sans que rien ne se passe mal. Mais dans une perspective à long terme, il s’agit d’une démarche progressive et susceptible de préparer la future génération au monde férocement concurrentiel à venir », a déclaré Anirudh Khaitan, trésorier, FICCI Arise et vice-président, Khaitan Public School.

«La décision de CBSE est très appréciée, car ils ont essayé de prendre toutes les mesures pour s’assurer que les étudiants ne perdent pas de mérite en raison de la pandémie. Ils ont donné des directives détaillées. Cependant, il existe un doute quant au type de papier à utiliser pour l’impression des feuilles OMR et à ce qui doit être fait au cas où un élève gâcherait la feuille OMR », a déclaré Mathura K, directeur d’Orchids – The International School, Jalahalli. FE en ligne.

Feuilles OMR et examens CBSE : points à garder à l’esprit pour les étudiants et les écoles

FE Online a parcouru les circulaires du CBSE et vérifié auprès du CBSE pour obtenir les réponses à ces questions. La circulaire CBSE du 06.11.2021 a précisé que la réponse écrite par les étudiants dans la case sera considérée comme définitive en cas de divergence. En effet, le remplissage de la case est obligatoire pour les étudiants. Les étudiants sont tenus d’utiliser uniquement des stylos à bille noirs ou bleus pour remplir leurs feuilles OMR, et en aucun cas les étudiants ne seront autorisés à utiliser des crayons.

CBSE a demandé aux élèves d’assombrir le cercle de la bonne réponse (a, b, c ou d) pour toute question. Cependant, le conseil a également prévu que l’élève révise son choix d’option.

Dans le cas où un élève a déjà assombri l’option du cercle, mais qu’il pense plus tard que la réponse qu’il a choisie était incorrecte et souhaite choisir une autre option comme étant la bonne, il peut le faire en écrivant la réponse qu’il juge finale et correcte dans le boîte. C’est la raison pour laquelle CBSE a fourni une boîte. Cependant, il faut noter ici que la case doit être remplie par l’étudiant dans tous les cas, car laisser la case vide conduirait à considérer la question comme non tentée, que le cercle ait été noirci ou non. Au contraire, si la case a été remplie mais qu’aucun cercle n’a été noirci, la question sera considérée comme tentée et l’étudiant sera noté sur la base de l’option qu’il remplit dans la case.

En ce qui concerne l’écriture de la réponse dans la case, il n’est pas clair si cela doit être fait en majuscules ou en minuscules. Cependant, selon la circulaire CBSE, « Après la fin des 4 cercles, une case est donnée dans la même rangée. Les candidats doivent écrire la bonne option dans cette case, c’est-à-dire a ou b ou c ou d selon la réponse. D’après cette affirmation, et du fait que les cercles sur la feuille OMR ont également des options écrites en minuscules, il semble que les réponses doivent être écrites dans la case en minuscules et non en majuscules.

Le CBSE a également prévu un cinquième cercle après la case qui doit être assombri si un étudiant souhaite laisser une question sans tentative. Le but de donner ce cercle est que tout en répondant dans les feuilles OMR, les étudiants peuvent souvent mélanger les numéros de question si aucune option n’est marquée pour une question donnée.

Il est conseillé aux élèves de marquer d’abord les options du cercle et de remplir leurs réponses dans la case en même temps uniquement s’ils sont absolument certains de leur réponse. En revanche, pour toute question où ils pourraient avoir des doutes, il est conseillé de revisiter la question plus tard et, une fois certain de leur choix, de noircir le cercle et de remplir la case. S’ils sont confrontés à un manque de temps, ils peuvent choisir de remplir la case et de laisser le cercle vide, car la case doit être remplie pour qu’une question soit cochée.

De même, une question sera considérée comme n’ayant pas été tentée même lorsque le cercle « non tenté » est laissé vide, donc s’il y a un manque de temps, les étudiants peuvent également laisser ce cercle vide. Cependant, il est toujours conseillé aux étudiants de vérifier et de s’assurer que leurs réponses sont indiquées par rapport au bon numéro de question et qu’ils ne marquent pas par erreur leur réponse par rapport à un numéro de question qu’ils ont l’intention de laisser sans tentative.

En ce qui concerne la détérioration des feuilles OMR, le CBSE a déclaré à FE Online que les feuilles sont fournies selon les étudiants qui sont censés se présenter dans un centre d’examen, il n’est donc pas possible de fournir aux étudiants une nouvelle feuille OMR. Par conséquent, les étudiants doivent faire très attention à ce que la feuille ne soit pas abîmée.

Pendant ce temps, les écoles sont censées utiliser du papier de photocopie A4 de bonne qualité pour l’impression des feuilles OMR.

