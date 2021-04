CBSE Classe 10, 12 planches 2021: derrière la décision d’annulation d’examen

Les examens pour les élèves de la classe 12 ont de nouveau été directement proportionnels à la charge de travail covid et le conseil va gagner plus de temps.

Comme la décision de reporter l’examen du jury pour les élèves de la classe 12 et l’annulation de l’examen pour les élèves de la classe 10 a été officialisée, certains responsables de la CBSE disent qu’ils n’ont pas été consultés auparavant sur cette décision. Certains membres l’ont confirmé à l’IE et ont déclaré que la décision avait été prise lors d’une réunion de haut niveau entre le Premier ministre Modi et les hauts responsables du ministère de l’Éducation. Selon certains responsables de la CBSE, l’organe directeur compte 34 membres, parmi lesquels des représentants du gouvernement, des chefs d’établissement et des universités. Quatre membres de la Direction de l’éducation du gouvernement de Delhi auraient également participé à la réunion.

Cependant, selon un haut fonctionnaire de la CBSE a confirmé que le conseil et un enseignant d’une école privée ne faisaient pas partie du processus de prise de décision officiel. En dehors de cela, beaucoup se demandent pourquoi le gouvernement n’a pas pu prendre cette décision plus tôt. Certes, l’augmentation sans précédent des cas de COVID-19 a mis CBSE et Center dans une position difficile.

Citant un haut responsable de l’éducation, le rapport indique que le conseil devra déterminer certains critères d’évaluation pour les élèves de la classe 10. Cependant, le cas des élèves de la classe 12 a de nouveau été rendu directement proportionnel à la charge de travail covid et le conseil achètera plus de temps. Il est à noter que même les directeurs d’école croient qu’évaluer les élèves de la classe 12 peut être un défi de taille. Rashmi Biswal, directeur de l’école DAV, Pushpanjali Enclave, a déclaré que les étudiants ont trouvé un moyen de répondre facilement aux questions lors des examens, ce qui conduit à une évaluation qui n’est ni honnête ni infaillible.

Le 31 décembre de l’année dernière, le ministre de l’Éducation de l’Union, Ramesh Pokhriyal, a annoncé que les examens du conseil de la CBSE pour les classes 10 et 12 auraient lieu entre le 4 mai et le 10 juin. la sécurité des enfants devient impérative. Pendant ce temps, les enseignants craignent que l’évaluation des élèves de la classe 10 sans examen ne soit pas non plus une tâche facile. Un directeur d’école gouvernementale de Delhi a affirmé que les étudiants qui sont en classe 10, suivent des cours en ligne depuis un an maintenant et qu’en fait, les enseignants ne connaissent même pas certains étudiants car ils ont un nouvel ensemble d’étudiants. Étant donné que le mode en ligne était la principale source d’interaction, certains avaient même une participation inférieure à 20 à 25% et dans ce cas, l’évaluation des élèves est difficile.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, s’est adressé à Twitter et a montré son accord avec la décision et a déclaré que cette décision était un grand soulagement pour 30 étudiants lakh qui devaient comparaître aux examens du conseil avec leurs parents et leurs enseignants.

