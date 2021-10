cbse.gov.in cbseacademic.nic.in CBSE Term Exam 2 Date et heure, CBSE Term Exam 1 Date et heure, CBSE 2022 Class 10 Term 2 Exam Date, CBSE 2022 Class 12 Term Exam 2 Date, CBSE Term Exam 1 Date et Heure, CBSE Term Exam 2 2022 Date et heure, CBSE Term Exam 2 2022 Date et heure, CBSE Term Exam 1 Horaire sur cbse gov in, CBSE, conseil central de l’enseignement secondaire, CBSE Class 10, CBSE Class 12

Le CBSE a récemment publié des exemples de documents pour les classes 10 et 12 et le système de notation du premier trimestre. (Déposer)

Fiche de date CBSE Classes 10 et 12 Terme 1 Fiche de date : Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) publiera le 18 octobre la feuille de dates des examens du premier trimestre du conseil pour les classes 10 et 12. Le conseil publiera également les horaires sur son site officiel.

Le conseil organisera les examens du semestre I en novembre-décembre avec des questions à choix multiples couvrant la première moitié de son nouveau programme rationalisé. Le CBSE a divisé les matières en matières majeures et mineures pour les classes 10 et 12 afin d’éviter la perte d’apprentissage des étudiants. Il a également réduit le programme de 30 %.

Le CBSE a dû annuler les examens du conseil pour les étudiants de la classe 10 et de la classe 12 et déclarer les résultats selon un modèle alternatif pour le dernier lot car il ne pouvait pas effectuer les examens au milieu de la deuxième vague de Covid-19.

Examens de session CBSE

Le conseil organise des examens dans 75 matières pour la classe 10 et 114 matières pour la classe 12.

S’il organisait des examens pour toutes les matières, le conseil aurait besoin d’un minimum de 40 à 45 jours. Comme presque toutes les écoles affiliées proposent les matières principales, le CBSE prévoit d’organiser les examens pour ces matières en fixant la feuille de date.

L’examen de 90 minutes se déroulera dans le format de type objectif. L’examen du semestre II comportera des questions objectives et subjectives et durera deux heures. Les examens débuteront à 11h30 au lieu de 10h30 en hiver.

Le contrôleur d’examen CBSE, Sanyam Bhardwaj, a déclaré à The Indian Express qu’après la tenue des examens du trimestre I, le conseil annoncera les notes. Cependant, les étudiants ne seront pas classés comme réussite, compartiment ou répétition essentielle.

Les résultats finaux seront déclarés après l’examen du semestre II.

Bhardwaj a ajouté que les écoles termineraient les examens pratiques et/ou l’évaluation interne avant le premier trimestre. L’évaluation interne/les examens pratiques seront attribués à 50 % de la note totale. Le conseil informera les écoles du programme complet.

Le conseil organisera l’examen du deuxième trimestre en mars-avril, a déclaré Bhardwaj. Cependant, le format dépendra de la situation Covid-19 du pays.

