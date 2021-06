Les étudiants qui se sont présentés aux examens en 2016 et avant doivent en faire la demande en fournissant des détails

Les étudiants qui faisaient autrefois partie des établissements affiliés au Conseil central de l’enseignement secondaire peuvent désormais facilement mettre la main sur des documents académiques en double comme des feuilles de notes, des certificats de migration, etc. brouillons pour le même.

Le nouveau système de duplicata de documents académiques (DADS) aidera les étudiants à obtenir des copies des documents s’ils les ont perdus ou s’ils ont été mutilés. L’initiative majeure a été prise car la situation de Covid-19 empêchait les étudiants de suivre le processus antérieur où les candidatures étaient envoyées et les documents reçus par la poste.

Le portail vise à éliminer les contacts humains et la présence physique des élèves requis jusqu’à présent et à raccourcir le temps de déplacement et l’énergie dépensée par l’élève et ses parents qui peuvent désormais postuler en ligne.

Comment faire une demande de documents académiques en ligne

Connectez-vous à https://cbseit.in/cbse/web/dads/home.aspx

Le site Web comprend quatre onglets, Document numérique, Document imprimé, Suivi de la demande et Circulaire sur les frais.

Les étudiants doivent noter que les certificats numériques des examens CBSE menés en 2017 ou après sont disponibles dans DigiLocker et qu’ils peuvent se connecter à l’application pour obtenir les certificats.

Les étudiants qui se sont présentés aux examens avant et avant 2016 doivent postuler pour les mêmes détails en fournissant des détails tels que la session, la classe, le numéro de rouleau sur la carte d’admission, le code de l’école, l’identifiant de l’e-mail et le numéro de téléphone portable. Les frais de dossier sont de Rs 100 par document. Les candidats souhaitant des documents par voie postale, auront le bureau régional à réception de la candidature, imprimer les documents académiques et les expédier par voie postale rapide.

Les candidats peuvent également vérifier l’état en direct de leur processus de candidature et les détails de l’envoi.

Cependant, ce portail donnera aux étudiants la possibilité de choisir à la fois une copie numérique et une copie imprimée du document académique. Les candidats peuvent également imprimer un document académique en fournissant des frais, (jusqu’à 5 ans Rs 250, plus de 5 à 10 ans -Rs 500 et plus de 10 ans -Rs 1000. )

