CBSE lancera lundi une «mission de lecture» dans 25 000 écoles affiliées, vérifiez les détails

Il a également déclaré que la littérature disponible dans le cadre de l’initiative sera conforme à la nouvelle politique d’éducation annoncée par le gouvernement central l’année dernière. (Image représentative)

Dans le cadre d’une initiative spéciale, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) va lancer une « mission de lecture » ​​de deux ans dans 25 000 écoles affiliées au CBSE réparties dans différentes régions du pays. L’initiative a été conçue pour encourager les élèves à s’engager activement dans les écoles, a rapporté l’Indian Express.

La « mission de lecture CBSE » en dehors de la CBSE sera lancée lundi par StoryWeaver de Pratham Books et Central Square Foundation. En ce qui concerne le déroulement de la mission, les écoles sélectionnées dans le cadre de la mission auront accès à la littérature anglaise et hindi disponible sur la plateforme de StoryWeaver. Les écoles auront accès à la littérature et aux histoires en anglais et en hindi pour les élèves de la classe 1 à la classe 8.

Dans une déclaration publiée avant le lancement de l’initiative lundi, CBSE a déclaré que l’initiative offrirait un certain nombre d’activités d’enrichissement des étudiants qui renforceront les bases de l’apprentissage des langues parmi les étudiants. La mission portera une attention particulière à l’amélioration des compétences en lecture des élèves.

Il a également déclaré que la littérature disponible dans le cadre de l’initiative sera conforme à la nouvelle politique d’éducation annoncée par le gouvernement central l’année dernière. Le programme donnera non seulement accès aux livres d’histoires en anglais et en hindi de qualité aux étudiants, mais énumérera également un certain nombre de ressources supplémentaires pour les étudiants.

Le conseil a également fait une autre annonce cruciale et a déclaré que le défi de lecture CBSE (anglais et hindi) qui est actuellement organisé pour les élèves des classes 8 à 12 sera également lancé pour les élèves des 6e et 7e. Le conseil de l’éducation a en outre déclaré que la mission développerait une culture de la lecture et contribuerait au développement global des élèves, notamment en améliorant leur vocabulaire, en mettant en relation des histoires avec leur propre vie et en offrant une exposition à de nouvelles idées.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.