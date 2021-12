CBSE supprime le paragraphe controversé du papier anglais de classe 10 après avoir critiqué le fait d’être «rétrograde»

CBSe donnera la pleine note aux étudiants après avoir abandonné la question sous la controverse

Le CBSE, en attirant les critiques sur une compréhension controversée des femmes, des familles et des familles disciplinées sur son document d’examen en anglais de classe 10, a décidé d’abandonner la partie dans son ensemble et d’attribuer des notes à tous les étudiants pour les questions qui l’accompagnent. Le jury a assuré, la note complète sera attribuée à tous les étudiants apparaissant pour le passage no. 1 pour tous les ensembles.

Le long passage à trois paragraphes qui figurait dans un ensemble de la section a ou de la section de lecture de l’examen du conseil d’administration de la classe 10 en anglais du trimestre 1 a été critiqué pour être «rétrograde» et offensant pour les femmes.

Après avoir attiré les critiques des parents et des dirigeants politiques comme Priyanka Gandhi, Sonia Gandhi, le Conseil a renvoyé l’affaire aux experts et a publié lundi une circulaire indiquant que le passage avait été abandonné, déclarant qu’il n’était pas conforme aux directives du Conseil avec en ce qui concerne le papier de fixation.

Sonia Gandhi a soulevé la question lors de l’heure zéro de Lok Sabha et a exigé un retrait immédiat dudit passage, un examen de cette « lacune la plus grave » et, parallèlement, des excuses du gouvernement. Rahul Gandhi a qualifié la question de « stratagèmes typiques du RSS-BJP » qui peuvent détruire l’avenir et le moral des jeunes.

Peu de temps après l’examen, des extraits du passage ont été partagés sur les plateformes de médias sociaux et sont devenus viraux. Les internautes ont appelé le conseil d’administration pour soutenir les opinions « régressives », « sexistes et « misogynes » ». Même le hashtag « #CBSEinsultswomen » était également à la mode sur Twitter.

Cette décision de CBSE en réaction à l’indignation et au buzz des médias sociaux concernant le questionnaire en anglais a été bien accueillie par les étudiants et leurs parents car la notification clarifiait que le jury avait décidé d’offrir la note maximale à tous les candidats dans chaque série de questions, y compris ceux qui l’ont fait. pas avoir à affronter le même passage.

