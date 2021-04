CCI approuve la proposition de Tatas d’acquérir une participation majoritaire dans BigBasket

De plus en plus, les ménages qui achètent généralement leurs courses mensuelles dans les magasins de quartier ou dans les kiranas adoptent la voie numérique.

La Commission de la concurrence de l’Inde (CCI) a approuvé jeudi la proposition du groupe Tata d’acquérir une participation majoritaire dans BigBasket. Tata Digital peut acheter jusqu’à 64,3% du capital-actions total de Supermarket Grocery Supplies (SGS), la verticale interentreprises de l’e-épicier, par le biais d’une combinaison d’acquisitions primaires et secondaires. Par la suite, par le biais d’une transaction distincte, SGS peut acquérir le contrôle exclusif d’Innovative Retail Concepts (IRC), une filiale de BigBasket qui gère le site Web destiné aux consommateurs bigbasket.com, selon les documents déposés.

La transaction, évaluée à près de 1,2 milliard de dollars, valoriserait BigBasket à environ 1,5 milliard de dollars. L’accord ouvre la voie aux Tatas pour créer une super application, c’est-à-dire un service à travers lequel une entreprise vise à rassembler toutes ses offres grand public sur une seule plateforme.

Bien que l’accord soit en cours depuis un certain temps, le moment n’aurait pas pu être plus opportun. La pandémie a considérablement modifié le comportement des consommateurs et poussé de nombreux autres Indiens à faire des achats en ligne. Les consommateurs misent de plus en plus sur les plateformes en ligne pour acheter toutes sortes de produits – des vêtements et accessoires de mode aux produits électroniques et aux médicaments.

De plus en plus, les ménages qui achètent généralement leurs courses mensuelles dans les magasins de quartier ou dans les kiranas adoptent la voie numérique.

Le co-fondateur et PDG de BigBasket, Hari Menon, avait déclaré l’année dernière que l’entreprise avait acquis «de nouveaux clients en valeur trois fois, en nombre de commandes trois fois et en nombre de membres 2,6 fois» par rapport à la période pré-pandémique. «… Nous constatons de la rétention… cela nous donne la certitude que ce comportement est là pour durer», avait déclaré Menon.

RedSeer estime la taille (en termes de GMV) du marché de l’épicerie électronique à 18,2 milliards de dollars d’ici 2024, contre 1,9 milliard de dollars en 2019.

BigBasket et Grofers dirigent l’espace d’épicerie en ligne local. Selon les analystes, BigBasket a une emprise considérable sur les ménages à revenu élevé, tandis que Grofers a pu puiser dans les ménages à revenu intermédiaire qui gagnent généralement moins de 15 lakh par an.

Les analystes ont déclaré que le soutien des Tatas aidera BigBasket à poursuivre sa croissance. Bien que la start-up ait pu atteindre une certaine échelle malgré la présence de grands acteurs comme Amazon et Flipkart, elle aura besoin de soutien pour se développer dans un espace de plus en plus encombré de jour en jour.

«Le segment global de l’alimentation et de l’épicerie évolue. Reliance est déjà entré dans le segment et Walmart et Amazon ont clairement des ambitions à long terme. Ils ont de grandes poches. Tata donnera à BigBasket le soutien nécessaire pour aller de l’avant », a déclaré un analyste. En ce qui concerne les Tatas, l’accord leur donne un pied dans l’espace du commerce électronique numérique. «Ils avaient piloté diverses initiatives, mais il manquait une échelle – une entreprise de taille avec une portée considérable qui offrait une forte adhérence aux consommateurs», a déclaré l’analyste.

Reliance, Walmart et Amazon suivent la stratégie de partenariats et d’acquisitions pour élargir leur portefeuille numérique. Reliance, par exemple, s’est associé à WhatsApp, propriété de Facebook, pour intégrer de manière transparente les kiranas et toucher plus de consommateurs.

