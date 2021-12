CCI approuve l’acquisition par Reliance d’une participation dans Sterling et Wilson Renewable Energy

Selon un avis de regroupement déposé auprès du régulateur, Reliance New Energy cherche à acquérir 40 pour cent du capital-actions total avec droit de vote.



La Commission indienne de la concurrence (CCI) a approuvé mercredi la prise de participation dans Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd par Reliance New Energy Solar Ltd.

Cependant, l’acquisition peut aller jusqu’à 51,07 pour cent du capital social de Sterling et Wilson Renewable Energy dans l’éventualité d’une acceptation complète de l’offre ouverte.

« La Commission approuve l’acquisition de la participation dans Sterling et Wilson Renewable Energy Limited par Reliance New Energy Solar Limited », selon le tweet du régulateur.

En Inde, Sterling and Wilson Renewable Energy est engagée dans l’ingénierie solaire, les solutions d’approvisionnement et de construction, et les services d’exploitation et de maintenance.

