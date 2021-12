CCI inflige une pénalité de Rs 202 crore sur Amazon pour avoir supprimé des informations, sans notification ; suspend l’accord sur les coupons futurs

L’approbation a été donnée par le régulateur en novembre 2019 pour l’accord d’Amazon visant à acheter 49% du capital de Future Coupons.

Dans un développement important, la Commission de la concurrence a suspendu vendredi son approbation de plus de deux ans pour l’accord d’Amazon avec Future Coupons et a imposé une pénalité de 202 crores de roupies à la major du commerce électronique pour n’avoir pas fourni de détails véridiques et complets sur la transaction. .

La décision de CCI prend de l’importance au milieu de la longue et amère bataille juridique entre Amazon et Future Group au sujet de l’accord de 24 713 crores de l’entité indienne avec Reliance Retail Ventures Ltd (RRVL).

Les transactions au-delà d’un certain seuil nécessitent l’approbation de la CCI et il est assez rare que le chien de garde suspende une approbation.

Dans une ordonnance de 57 pages, le régulateur a noté que les infractions à la loi sur la concurrence sont dues « à une intention délibérée d’Amazon de supprimer la portée et l’objectif réels de la combinaison ».

Par conséquent, des amendes totalisant Rs 2 crore ont été infligées à Amazon.

Pour ne pas avoir notifié la combinaison dans les termes requis, le chien de garde a également infligé une pénalité de Rs 200 crore.

La combinaison concernait l’acquisition par Amazon de 49% du capital de Future Coupons via trois niveaux de transactions.

Le chien de garde a noté qu’Amazon n’avait pas divulgué les détails véridiques et complets de l’objectif de la combinaison, qui devaient être donnés lors de la demande d’approbation.

« … Amazon avait supprimé la portée réelle de la combinaison et avait fait des déclarations fausses et incorrectes concernant les BCA (Business Commercial Agreements), qui sont étroitement liés à la portée et à l’objectif de la combinaison », indique l’ordonnance.

CCI a également déclaré que la combinaison étant entre des acteurs connus sur le marché en ligne et la vente au détail hors ligne et ayant envisagé un alignement stratégique entre leurs activités, elle a décidé d’examiner à nouveau la combinaison.

Un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la commande a été accordé à Amazon pour déposer un avis contenant « des informations véridiques, correctes et complètes ».

Jusqu’à la disposition de l’avis, CCI a déclaré que l’approbation accordée pour le rapprochement le 28 novembre 2019 « resterait en suspens ».

Les parties impliquées dans le rapprochement étaient Amazon.com NV Investment Holdings LLC (Amazon) — une filiale directe d’Amazon.com Inc — et Future Coupons.

« Nous examinons l’ordonnance adoptée par la Commission indienne de la concurrence et déciderons des prochaines étapes en temps voulu », a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué.

Amazon avait engagé une procédure d’arbitrage contre Future Group concernant le projet de transfert d’actifs de Future Retail. Future Coupons a déclaré à CCI que les soumissions faites par Amazon devant le régulateur et l’arbitre étaient contradictoires. Par la suite, CCI a envoyé un avis de justification à Amazon en juin de cette année.

« En outre, Amazon avait prétendu à tort que sa décision de poursuivre le rapprochement était basée sur le modèle commercial unique de FCPL (Future Coupons Pvt Ltd) et que FRL (Future Retail Ltd), une entreprise avec de solides données financières et des perspectives futuristes, est pertinente pour la combinaison uniquement du point de vue de la solidité financière de FCPL », a déclaré CCI.

Le chien de garde a également souligné qu’il n’hésitait pas à considérer que le comportement d’Amazon équivalait à « une suppression et une déformation de l’objet du rapprochement, ce qui est une particularité matérielle », ajoutant que ceux-ci sont contraires aux normes de la concurrence.

« De même, les droits sur FRL qui étaient considérés comme stratégiques dans la correspondance interne d’Amazon, étaient représentés comme de simples droits de protection des investisseurs.

« De telles affirmations répétées, contrairement à leur véritable sens, constituent des déclarations fausses en particulier, en violation des dispositions contenues dans les clauses (a) et (b) de l’article 44 et la clause (a) de la sous-section (1) de l’article 45 de la loi », indique l’ordonnance.

Citant la correspondance interne d’Amazon, CCI a indiqué qu’elle met clairement en évidence que les droits d’Amazon sur FRL « sont au cœur des négociations et la nécessité de FRL SHA (Shareholding Agreement) était d’atteindre ledit objectif du rapprochement ».

En plus de ne pas donner un seul avis couvrant toutes les étapes interconnectées de la combinaison, Amazon a également omis de fournir une divulgation vraie et complète en ce qui concerne la substance de sa combinaison. « … le FRL SHA a été poursuivi pour garantir que l’activité de FRL devienne un atout stratégique pour Amazon afin d’étendre et d’améliorer ses services de livraison ultra-rapides », a déclaré CCI.

La Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) a déclaré que la suspension de l’accord par CCI est une « ordonnance historique » et qu' »Amazon est pleinement exposé pour ses malversations et ses nombreux mensonges à tous les niveaux, ainsi que pour la violation continue des lois et des règles ».

Dans un communiqué, le président national du CAIT BC Bhartia et le secrétaire général Praveen Khandelwal ont déclaré que l’ordonnance du CCI est le premier résultat concret de plus de deux ans d’efforts rigoureux du groupement pour mettre en lumière les méfaits d’Amazon. Le CAIT a également demandé la suspension immédiate du portail Amazon en Inde, selon le communiqué.

Le CAIT avait déposé un litige d’intérêt public (PIL) devant la Haute Cour de Delhi pour obtenir un règlement rapide de l’affaire qui était traitée par CCI.

Lors de l’approbation de l’opération en novembre 2019, CCI avait également indiqué que l’ordre serait révoqué si, à tout moment, les informations fournies par l’acquéreur s’avéraient inexactes.

« Cette approbation ne doit en aucun cas être interprétée comme une immunité contre les procédures ultérieures devant la Commission pour violation d’autres dispositions de la loi (sur la concurrence) », avait-il déclaré.

Le 29 novembre, la Cour suprême a accordé deux semaines supplémentaires à Amazon pour comparaître et plaider devant la CCI qui avait refusé l’ajournement de l’audience dans une affaire liée à la révocation de l’approbation donnée au e-commerçant pour l’accord avec Future Coupons.

En août 2019, Amazon avait accepté d’acheter 49% de Future Coupons non cotés, qui détient 7,3% du capital de Future Retail coté par le biais de bons de souscription convertibles, avec le droit d’acheter le produit phare Future Retail après une période de 3 à 10 ans.

En août 2020, RRVL a annoncé qu’il acquerrait les activités de vente au détail et de gros, ainsi que les activités de logistique et d’entreposage de Future Group pour Rs 24 713 crore.

Le schéma d’arrangement implique la consolidation des actifs de vente au détail et de gros de Future Group en une seule entité Future Enterprises Ltd, puis son transfert à Reliance Retail.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.