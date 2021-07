CCIV Stock Alert : Churchill Capital Shares en mouvement suite à l’approbation de la fusion de Lucid Motors

Capitale de Churchill (NYSE :CCIV) le titre est en mouvement vendredi suite à l’annonce de la clôture de la fusion de la société ad hoc d’acquisition (SPAC) avec Moteurs lucides.

Source : gg5795 / Shutterstock.com

Churchill Capital et Lucid Motors, une entreprise de véhicules électriques (VE), travaillent depuis des mois sur une fusion SPAC. Maintenant que le travail est enfin terminé, les deux sociétés ont finalisé la fusion.

À la suite de la fusion, Churchill Capital et Lucid Motors seront renommés Lucid Group. En plus de cela, les actions CCIV passeront au téléscripteur LCID. Cela entraînera la radiation des actions CCIV de la Bourse de New York et les actions LCID commenceront à être négociées sur le Nasdaq Exchange au début de la négociation lundi.

Peter Rawlinson, ainsi que le reste de l’équipe de direction de Lucid Motors, continuera à diriger la société après la fusion. L’équipe de direction de Churchill Capital les aidera avec un aperçu et des connexions dans l’industrie.

Peter Rawlinson, PDG et CTO de Lucid Motors, a déclaré ce qui suit à propos de l’actualité augmentant le stock de CCIV aujourd’hui.

« Nous sommes ravis de conclure notre regroupement d’entreprises avec Churchill IV et de devenir une société ouverte. Lucid a encore accru son élan alors que nous nous préparons à effectuer les premières livraisons client de notre gamme de berlines électriques Lucid Air plus tard cette année. »

L’action CCIV connaît une quantité décente de transactions aujourd’hui après l’annonce de la fusion. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 9 millions d’actions ont changé de mains. Cela se rapproche du volume de transactions quotidien moyen de la société d’environ 12,5 millions d’actions.

L’action CCIV était en hausse de 1,7% vendredi après-midi et de 131,6% depuis le début de l’année.

