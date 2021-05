CCIV Stocke une vente claire alors que SPAC Mania se subventionne

Les offres de sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) qui semblaient excellentes en février semblent désormais très risquées. Comme l’effort de Churchill Capital IV (NASDAQ:CCIV) pour acheter le constructeur de voitures électriques Lucid Motors et devenir LCID. L’histoire de l’action CCIV met en évidence les risques liés au phénomène SPAC.

Premièrement, vous ne connaissez pas l’objectif de la fusion. Une fois que vous connaissez la cible, il est difficile de savoir comment l’évaluer. Ensuite, il y a le risque que l’accord soit conclu.

Depuis l’arrivée de l’administration Biden en ville, ce troisième risque a augmenté. La nouvelle équipe de la Securities and Exchange Commission (SEC) a une vision sombre des manigances comptables, des réclamations non prouvées et de la double transaction. Cela décrit toute la scène SPAC, pas seulement le stock CCIV.

La chute

À un moment donné en février, l’action CCIV se négociait à 58 $ / action. C’est une capitalisation boursière de 15 milliards de dollars pour une entreprise qui n’est pas encore entrée en production, avec un accord qui est loin d’être terminé.

C’était insoutenable. J’ai mis en garde les lecteurs contre le CCIV en mars et à nouveau en avril, alors que les régulateurs se sont rapprochés. Aujourd’hui, CCIV se négocie pour environ un tiers de ce qu’il était. Le barreau du plaignant est ravi.

Le mois d’avril a vu une deuxième cassure, plus petite, sur les actions CCIV. Cela a porté CCIV à un sommet de près de 24 $. Cela aussi s’est affaibli et CCIV a ouvert le 20 mai à environ 19 $. Une troisième évasion est tentée au moment où j’écris ceci, stimulée par des tweets suggérant que la fusion se fera, et le produit de la société fera bientôt une apparition publique.

Risques restants

Renforcer un stock par le biais de tweets est précisément le genre de chose sur laquelle la nouvelle SEC fronce les sourcils.

Notre Will Ashworth prédit maintenant que la fusion n’aura pas lieu avant la fin de l’été, et les investisseurs feraient bien d’attendre. D’ici là, la société va taquiner ses nouvelles recrues, sa liste de réservations croissante et l’usine qu’elle construit en Arizona. La liste de réservation comporte 9 000 noms. L’usine pourrait produire 1 000 voitures d’ici la fin de l’année. Vous faites le calcul.

Le gros risque ici n’est pas dans Lucid. Il s’agit de savoir si CCIV peut obtenir cet accord sur toute la ligne. Le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite a soutenu Lucid. S’il croit en l’entreprise, il n’a pas besoin de CCIV pour mettre les voitures en production.

Pendant ce temps, les poursuites et la spéculation négative ont freiné l’intérêt pour les actions de CCIV. Comme l’a signalé notre Stavros Georgiadis, les mouvements récents ont un volume beaucoup plus faible qu’avant. Quelque 55 millions d’actions de CCIV ont été échangées le 26 avril, au plus fort de la dernière montée en puissance. Seulement 10 millions de dollars ont été échangés le 10 mai, le stock étant proche de son niveau actuel.

Action CCIV: l’essentiel

Pour le moment, je ne toucherais pas CCIV avec un poteau de barge. Je ne toucherais à aucun SPAC avec un poteau de barge.

J’hésiterai même sur les sociétés SPAC qui ont été dé-SPACées, qui font du commerce par elles-mêmes. Ils peuvent encore devoir comptabiliser leur comptabilisation des bons de souscription en capitaux propres. Classez-les comme ce qu’ils sont, prêts ou dettes, et vous retraitez tous vos chiffres, ce qui rend le résultat beaucoup moins attractif.

En fin de compte, le jeu SPAC était comme la plupart des «perturbations» de la dernière décennie. Il a été conçu pour profiter de la suppression des protections gouvernementales sur le marché. Il utilisait la technologie à des fins politiques et non économiques.

Transformez vos employés en sous-traitants et vous pouvez retirer leur assurance maladie. Transformez les locations en hôtels et vous pouvez éviter les ordonnances locales. Transformez les entreprises privées en SPAC et vous pouvez transformer les petits investisseurs en ventouses.

Vous n’êtes pas un investisseur accrédité. Si tu étais. vous pourriez conclure des accords de capital-risque au fur et à mesure. Vous n’êtes pas en mesure d’évaluer ces affirmations. Vous devez faire confiance aux chiffres que vous voyez.

Arrêtez de spéculer et commencez à investir… mais pas dans les actions CCIV.

