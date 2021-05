CCIV Stoock est toujours cher malgré la baisse récente de son prix

Churchill Capital IV (NYSE:CCIV) a été l’une des sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) les plus performantes de mémoire récente. L’action CCIV a gagné plus de 85% au cours des six derniers mois, en raison du battage médiatique entourant sa fusion imminente avec le fabricant de véhicules électriques de luxe (VE) Lucid Motors. Cependant, le titre a maintenant plongé de plus de 72% par rapport à son sommet de 52 semaines. Maintenant, avec une évaluation erronée et un examen approfondi des SPAC, les investisseurs de ce nom sont dans une situation très préoccupante.

Pendant des mois, la spéculation entourant l’objectif de fusion de Churchill avait alimenté son prix. De plus, lorsque CCIV a annoncé que son objectif était le futur Lucid Motors, l’action a grimpé en flèche jusqu’à 65 $. Cependant, comme je l’ai discuté dans mes articles précédents sur CCIV, ce choix a une route incroyablement difficile à parcourir. Le marché des véhicules électriques devient de plus en plus compétitif d’année en année. Se tailler une part de ce marché ne sera pas facile.

Cela dit, plongons plus profondément dans l’histoire ici et évaluons son potentiel d’investissement.

L’action CCIV et la répression de la SEC

Les SPAC sont devenus les chouchous de Wall Street l’année dernière. En 2020, «248 entreprises sont entrées en bourse par le biais d’un SPAC» – plus que le nombre de transactions au cours de la dernière décennie. Cette course sauvage s’est également poursuivie jusqu’en 2021, 300 fusions ayant été déposées au cours du seul premier trimestre. Cependant, cette émission de masse s’est arrêtée de façon spectaculaire le mois dernier.

Le ralentissement est principalement attribuable aux directives récemment publiées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui classe les «bons de souscription SPAC comme des passifs plutôt que comme des capitaux propres». En conséquence, les warrants sont une caractéristique commune de la transaction. Ce sont essentiellement des options d’achat qui offrent aux investisseurs la possibilité de profiter d’une hausse du cours de l’action en exerçant leurs warrants.

En raison de cette nouvelle orientation, les SPAC devront retraiter leurs résultats financiers pour tenir correctement compte des bons de souscription, ce qui ralentira considérablement le processus d’offre publique initiale (IPO). En plus de cela, ils pourraient être moins lucratifs pour les investisseurs privés en actions publiques (PIPE) dans les transactions de-SPAC.

Il existe des opinions divergentes parmi les initiés de l’industrie au sujet des nouvelles orientations. Paul Marshall, co-fondateur du hedge fund Marshall Wace, estime que «le phénomène SPAC se terminera mal et fera de nombreuses victimes.» D’autres sont cependant plus optimistes, ce qui pourrait fonctionner pour le stock de CCIV.

Problèmes d’évaluation

Cela dit, l’une des principales préoccupations de l’arrangement Lucid Motors-Churchill Capital IV est sa valorisation extraordinaire. L’opération a une valeur de transaction de 11,75 milliards de dollars avec son PIPE au prix de 15 dollars par action. Cela place sa valeur pro-forma implicite à plus de 24 milliards de dollars.

Cette évaluation est incroyablement exagérée, compte tenu de la façon dont l’entreprise ne générera pas ses flux de trésorerie disponibles avant 2025. De plus, ses prévisions de revenus et de flux de trésorerie sont très optimistes. Au cours de sa première année de production, la société prévoit de générer 2,2 milliards de dollars (page 64). D’ici 2026, il prévoit un chiffre d’affaires de 22,8 milliards de dollars.

Les taureaux ici pointent vers la croissance fulgurante du secteur des véhicules électriques et sa piste de croissance massive à venir. Cependant, la concurrence dans ce secteur augmente rapidement. Cimenter une position en tant que nouvelle entreprise sera un défi remarquable. Aditionellement, Deloitte estime que les ventes de VE augmenteront à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29% d’ici 2030. S’attendre à ce que Lucid dépasse cette croissance de l’industrie serait au mieux un vœu pieux – une autre marque contre l’action CCIV.

Mot final sur le stock CCIV

Le stock de CCIV a été l’un des SPAC les plus chauds de l’année écoulée. Malheureusement, c’est aussi l’un des noms les plus surachetés.

L’objectif de fusion ici a de grandes ambitions et les ressources nécessaires pour faire sensation dans les véhicules électriques. Cependant, la valeur actuelle de CCIV ne justifie pas ces ambitions, en particulier avec les risques flagrants impliqués dans le modèle d’affaires de Lucid. Par conséquent, il est préférable d’attendre que le cours de l’action CCIV continue de baisser avant même de faire un mouvement.

