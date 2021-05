CCL Stock: Des eaux difficiles à venir, attendez de réserver cet investissement de carnaval

Il est temps de planifier enfin ces vacances d’été, en vous joignant à d’autres au-delà de votre famille. Mais le conseil pour Carnaval (NYSE:CCL) aux investisseurs est un rappel d’avoir un canot de sauvetage prêt à tout moment. Plongeons dans ce qui se passe sur et sur le graphique des cours de l’action CCL et jetons un coup d’œil à la façon de maintenir votre compte de trading à flot.

Après 15 mois de verrouillage et d’autres restrictions obligatoires, la plupart d’entre nous ont des sacs emballés, un pied à la porte et sont prêts pour des câlins de groupe, de longues files d’attente au buffet, du plaisir dans des salles bondées et ce genre de choses. Et pour de nombreux célibataires et familles, alors que la pandémie de Covid-19 recule au coucher du soleil aux États-Unis, cela signifie prendre des vacances tant attendues pour le carnaval.

Un jour. Pas si vite.

Risque de taux d’intérêt pour l’action CCL

À la mi-avril, CCL a annoncé qu’elle resterait en cale sèche jusqu’au second semestre de 2021 après avoir annulé une reprise précédemment annoncée de ses activités de navigation. Les nouvelles du plus grand opérateur de croisières au monde n’étaient pas entièrement une surprise. Concurrents Royal Caribbean (NYSE:RCL) et Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) avait déjà fait des déclarations conformément aux ordonnances du CDC de ne pas autoriser pour le moment à embarquer des cargaisons humaines restreintes.

C’est une bonne et une mauvaise nouvelle pour l’action CCL, n’est-ce pas? Respectueusement, la sécurité passe avant tout alors que le pays se fraye un chemin à travers une sortie de pandémie. Et lorsque les compagnies de croisière reçoivent enfin des commandes des régulateurs de la santé, elles peuvent larguer les amarres en toute sécurité. Rassurez-vous, voler une aile de l’assiette de la chaise longue adjacente se sentira comme une proposition sans risque. D’accord, peut-être pas.

Pourtant, la consommation de liquidités actuellement nécessaire pour maintenir le Carnaval à flot est d’environ 600 millions de dollars par mois. C’est plus qu’une bonne partie du changement. Mais la vraie sonnette d’alarme pourrait être la hausse des taux d’intérêt, un risque qui semble s’accroître pour les actions CCL.

L’inflation en 2021 est devenue une réalité de la vie. Tu n’as pas besoin de moi pour te dire ça, si tu as fait du shopping pour presque tout cette année. De plus, plus tôt ce mois-ci, la menace a poussé la chef du Trésor Janet Yellen à avertir que les taux d’intérêt pourraient devoir augmenter. Et bien que nous puissions collectivement réduire la consommation d’essence en faisant du vélo ou en ayant un sandwich ouvert au lieu de deux tranches, Carnival a moins de marge de manœuvre.

Dans les états financiers de CCL stock, la dette à long terme a presque triplé depuis le début de 2020 et juste avant la pandémie mondiale. Le résultat est que les efforts de mobilisation de capitaux de Carnival fournissent des liquidités suffisantes pour surmonter les défis encore frissonnants d’aujourd’hui et maintenir la tenue à flot pendant une autre année et peut-être jusqu’en 2023 sans générer de profit. Mais qu’en est-il de demain et de l’avenir plus immédiat?

CCL Stock Graphique boursier mensuel



Cliquez pour agrandir

Source: Graphiques par TradingView

Techniquement et sur le graphique des cours de l’action CCL, une bonne quantité de travail difficile a été accomplie au cours des 15 mois qui ont suivi le torpillage au début du Covid-19. Sur la vision mensuelle étendue que l’observation prend la forme d’une tendance haussière émergente après un défi volatil de la crise financière de 2008-2009 de Carnival. Aujourd’hui, cependant, les actions ne sont pas en mesure de bénéficier d’un achat intelligent.

Au cours du mois d’avril, une bougie de décision doji s’est formée contre quelques couches clés de la résistance de Fibonacci dont les cycles sont surlignés en jaune ci-dessus. C’est un avertissement devant l’action des prix ce mois-ci qui est resté confiné dans la fourchette de négociation du chandelier mensuel.

La raison est assez simple. Le suivi sous la bougie et les stochastiques de surachat ténus de l’action CCL suggèrent que la tendance haussière verra une période de faiblesse des prix avant qu’un modèle bas puisse se développer avec succès dans les deux à quelques mois à venir.

Compte tenu des prévisions prudentes et avec un œil sur un autre ensemble de supports de Fibonacci plus prometteurs, 19,50 $ – 22 $ est un domaine dans lequel l’achat de Carnival sur la faiblesse des modèles a plus à jouer en sa faveur qu’une décision d’achat prise aujourd’hui. Plus important encore et quel que soit l’endroit où se trouvent les actions sur le graphique boursier, un collier entièrement couvert sur les actions CCL est toujours une police d’assurance intéressante à mettre en place.

À la date de publication, Chris Tyler ne détient, directement ou indirectement, aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.