CCL Stock: Est-il maintenant temps d’abandonner le navire du Carnival?

Le 24 février, Carnaval (NYSE:CCL) a vendu 40,45 millions d’actions de CCL pour 25,10 $ l’action. La vente d’actions a permis de lever 1 milliard de dollars de capitaux indispensables pour le croisiériste. Malheureusement, ceux qui ont acheté les actions ont réalisé précisément 1,9% de leur investissement au cours des 71 jours qui se sont terminés le 6 mai. Cela se compare à un gain de 6,2% pour le S&P 500 pendant la même période.

Source: Ruth Peterkin / Shutterstock.com

Les actions de croisière continuent de faire face à une volatilité importante. Après avoir grimpé d’environ 140% depuis qu’il a atteint son creux de 52 semaines à 11 $ en octobre, le stock de CCL pourrait ne plus avoir d’essence dans le réservoir.

Est-il temps d’abandonner le navire de Carnival? J’examinerai les avantages et les inconvénients de la vente des actions.

Action CCL une fois négociée à plus de 70 $

Quand on y pense, est-ce que 1,9% est un mauvais rendement sur 71 jours? Sur une base annualisée, cela correspond à environ 10%. Le rendement annuel moyen du S&P 500 de 1957 à 2018 était de 8%. Donc, de ce point de vue, un rendement de 1,9% sur 71 jours n’est vraiment pas si mal.

Cependant, le fait que les investisseurs puissent éliminer une tonne de risques spécifiques à l’entreprise et au secteur en achetant le S&P 500 suggère que les rendements ajustés au risque des actions CCL au cours des 71 jours sont bien pires que ceux de l’indice.

La dernière fois que j’ai écrit sur Carnival au début du mois de mars, je me demandais si l’action CCL pourrait revenir à son niveau record de 72,70 $. J’ai conclu que le désir des Américains de sortir et de voyager s’intensifierait à mesure que de plus en plus de personnes dans le pays seraient complètement vaccinées.

Eh bien, au 4 mai, 105 millions d’Américains étaient complètement vaccinés, tandis que 150 millions avaient reçu au moins un vaccin. Selon les données du recensement américain, il y a 209,1 millions d’Américains de 18 ans ou plus, donc environ 50% des Américains adultes ont été entièrement vaccinés.

Bien que ce soit une bonne chose, je soupçonne que les réservations de croisières ne commenceront pas à s’accélérer tant que le pourcentage ne sera pas beaucoup plus proche de 100%. Je me rends compte que nous n’y arriverons pas parce que toutes sortes de gens croient en savoir mieux que les scientifiques. Mais si les trois quarts de la population adulte se faisaient vacciner, je crois que les téléphones et sites Web des différentes compagnies de croisière prendraient feu à toutes les futures réservations.

Le 3 mai, l’AARP, anciennement l’American Association of Retired Persons, a rapporté que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avaient indiqué qu’ils souhaitaient remettre en activité les navires de croisière basés aux États-Unis d’ici le milieu de l’été. Ce serait bien en avance sur son objectif précédent de novembre 2021.

Selon les nouvelles règles du CDC, les passagers entièrement vaccinés n’auront à passer un test rapide d’antigène que lorsqu’ils embarqueront pour des croisières. Ceux qui ne sont pas complètement vaccinés peuvent toujours participer à des croisières, mais ils doivent se soumettre à l’avance à des tests de coronavirus à réaction en chaîne par polymérase (PCR).

Royal Caribbean (NYSE:RCL) Le PDG Richard Fain a déclaré que ses navires qui ont récemment quitté les ports étrangers n’avaient que dix cas de Covid-19 sur 100000 voyageurs. Si cela ne vous dit rien sur l’avenir de la croisière, rien ne le fera.

Comme je l’ai dit en mars, je pense que l’action CCL peut atteindre 50 $ d’ici la fin de 2021. Les commentaires de Fain m’ont rendu plus confiant quant à cette conviction.

La volatilité est toujours élevée

La secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, a effrayé les marchés le 4 mai lorsqu’elle a déclaré que les taux d’intérêt pourraient devoir augmenter pour s’assurer que l’économie ne surchauffe pas. Le stock de Carnival est tombé sur les nouvelles.

Rich Smith du Motley Fool a lié les commentaires de Yellen sur les taux d’intérêt au montant incroyable de la dette que chacun des trois principaux opérateurs de croisière cotés en bourse a accumulés au cours des 15 derniers mois.

«De la fin de 2019 au trimestre le plus récent, la dette à long terme de Carnival Corporation a presque triplé en taille, pour atteindre 26,5 milliards de dollars», a écrit Smith dans son article du 4 mai.

«L’endettement de la petite Royal Caribbean a augmenté de 150% à 20,7 milliards de dollars, et même Norwegian Cruise Line a dû doubler sa dette, qui s’élève maintenant à 11,7 milliards de dollars.»

Considérez le meilleur scénario de Carnival.

Au cours de l’exercice 2016, Carnival avait une marge opérationnelle de 18,7% sur la base de 16,4 milliards de dollars de revenus et de 3,1 milliards de dollars de bénéfice d’exploitation. En 2016, il avait un flux de trésorerie disponible de 2,1 milliards de dollars [$5.1 billion cash provided by operating activities less $3.1 billion of capital expenditures]. C’est aussi élevé que le flux de trésorerie disponible (FCF) de Carnival a été ces dernières années.

Même s’il n’émet aucune nouvelle dette, porte son FCF aux niveaux de 2016 et utilise tout ce FCF pour rembourser sa dette, il lui faudrait près de 13 ans pour rembourser entièrement sa dette. Dans les mêmes conditions, il lui faudrait un peu plus de sept ans pour revenir à son niveau d’endettement de 2019 d’environ 11,5 milliards de dollars.

Tout d’abord, Carnival doit arriver à obtenir son FCF jusqu’à 2,1 milliards de dollars. Cela pourrait prendre 12 à 24 mois. Ensuite, il faut espérer que les taux d’intérêt n’ont pas beaucoup augmenté pendant cette période.

C’est un défi de taille.

La ligne de fond

J’ai toujours aimé l’industrie des croisières, malgré le fait que son modèle économique nécessite d’énormes capitaux. Cependant, cette exigence empêche de nombreux concurrents potentiels de ne pas participer au jeu.

D’où je suis assis, ce n’est pas le moment d’abandonner le navire Carnival. En fait, si vous étiez l’un des investisseurs qui ont acheté des actions CCL à 25,10 $ en février, j’aurais un peu de liquidités au cas où la volatilité enverrait ses actions dans les 20 $ les plus bas dans les mois à venir.

À long terme, je pense que les actions pourraient tester leur niveau record d’ici la fin de 2022. Gardez le cap.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il a paru incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.