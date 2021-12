CCOO annonce des manifestations contre le gouvernement et les transporteurs pour avoir négocié sans syndicats

12/07/2021 à 13:32 CET

Rafa Bernardo

Les mobilisations dans le secteur des transports sont au nombre de trois : au arrêts de trois jours annoncés par l’employeur En raison de la hausse des prix des carburants et contre les différentes charges fiscales, des mobilisations syndicales s’ajouteront bientôt. CCOO l’annonce dans un communiqué sévère dans lequel elle reproche au Gouvernement et aux hommes d’affaires, regroupés au sein de la Commission nationale des transports routiers (CNTC), de s’être assis pour évoquer « les grands enjeux commerciaux […] dans le dos des représentants des travailleurs & rdquor ;. Ainsi l’écart entre les revendications des employeurs et des employés qui se manifeste dans les manifestations appelées ces dernières semaines dans des secteurs aussi divers que la logistique, la campagne et la police, comme El Periódico de España l’a déjà avancé.

Le syndicat se réfère à la dernière réunion tenue par l’association patronale et le ministère des Transports, le dernier jour 2, à laquelle les syndicats du secteur n’ont pas été convoqués malgré le fait que des questions qui concernent les conducteurs aient été abordées, comme leur participation à la les tâches de chargement et de déchargement ou la conception de futures aires de repos pour les transporteurs. Pour CCOO, les propositions du ministère sur le premier enjeu « ne font que faciliter une position d’avantage du transporteur sur le chauffeur, mais n’empêche pas le conducteur de charger et télécharger & rdquor;, puisqu’« un Règlement pouvant établir des limitations sur le chargement et le déchargement des chauffeurs avant un rapport de la CNTC & rdquor; » est annoncé. Selon le syndicat, la réglementation des obligations de travail des travailleurs en dehors des syndicats « ne rentre pas dans le système actuel des relations de travail & rdquor ;.

En ce qui concerne les aires de repos, CCOO exige la participation à la conception de ses services et installations qu’ils soient renouvelés avec des fonds européens, et ils rejettent que là aussi le ministère propose de soumettre ces questions à un rapport de la CNTC « et non des professionnels qui vont les utiliser et savoir de quels services ils ont besoin & rdquor ; .

« Piratage et impunité »

Pour CCOO, le problème du transport n’est pas celui pointé par les patrons – prix du carburant et taxes élevés – mais plutôt « le piratage et l’impunité & rdquor; d’entrepreneurs du secteur, avec des entreprises qui « se sont engagées à réduire leurs charges sociales en fraudant la Sécurité sociale […] frauder Trésorerie convertissant les salaires en indemnités ou en primes de transport, fraudant Trafic avec les fameux aimants ou manipulations de tachygraphes et fraudant ses travailleurs en violation des conventions collectives et de la réglementation du travail & rdquor ;.

“C’est de cela dont nous devons parler & rdquor; dit le syndicat, qui reproche au administrations sa « négligence et son incapacité […] pour contrôler la fraude & rdquor ;. Par conséquent, selon des sources de CCOO, ils vont entamer un processus de tenue d’assemblées de délégués dans tout le pays pour décider quelles manifestations ils organiseront, qui s’ajouteront à la grève déjà annoncée dans les transports de Murcie d’ici la fin de l’année. La mobilisation coïncide avec une intensification de la campagne syndicale de revendications en décembre dans tous les secteurs pour exiger des améliorations des salaires et des conditions de travail et aussi pour faire pression sur le gouvernement et les employeurs dans les dernières étapes de la négociation de la réforme du travail.