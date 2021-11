CCOO, UGT et entités sociales appellent à une grande mobilisation le 12 décembre pour de meilleurs salaires

29/11/2021 à 14:48 CET

Gabriel Ubieto

CCOO, UGT et entités sociales ils appellent les citoyens à à l’affiche d’une grande mobilisation le 12 décembre à Barcelone pour de meilleurs salaires, plus d’investissements dans la santé et l’éducation et l’abrogation de la loi Gag ; entre autres. Cette alliance sociale et syndicale a présenté ce lundi ses lettres de créance pour passer à l’offensive et empêcher « la classe ouvrière de payer la vaisselle cassée de la crise [del covid]. Lors de la crise précédente, nous ne nous sommes pas mobilisés pour protester contre les coupes, maintenant nous le faisons avant », a déclaré le secrétaire général de l’UGT de Catalunya, Camil Ros.

Les centrales majoritaires entendent élargir leur périmètre et leur capacité de mobilisation en s’associant à des associations professionnelles, comme les travailleurs sociaux et éducateurs sociaux, des mouvements de défense de la santé publique, comme Marea Blanca, des organisations internationalistes, comme La Fede, ou des associations de quartier. comme la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC). Des acteurs qui se sont accordés auparavant dans des mobilisations à large spectre et qui souhaitent désormais stabiliser leur collaboration pour les prochaines années, dans le but de contester les bénéfices de la reprise économique qui s’amorce après le covid.

Cette nouvelle plateforme cherche à être un espace catalyseur pour de futures manifestations et à ne pas rester dans un appel spécifique. Les organisateurs revendiquent « une sortie de crise différente », comme l’a déclaré le secrétaire général de la CCOO de Catalogne, Javier Pacheco ; même si plusieurs indicateurs macroéconomiques lancent des alertes que cela ne finit pas par être. Ce lundi, l’INE a publié les données de l’IPC pour le mois de novembre, ce qui laisse une inflation interannuelle de 5,6%. Haussé par les prix de l’électricité, oui, mais avec d’autres produits dans le panier, comme l’alimentation (+3,2%), explose également. De l’autre côté de la balance, les salaires convenus par convention évoluent à 1,55% ; selon les dernières données d’octobre du ministère du Travail.

Démonstration d’Urquinaona à Sant Jaume

Le coup de départ sera donné dimanche prochain, 12 décembre, à midi, dans une marche qui ira de la Plaza Urquinaona à la Plaza Sant Jaume. Ce sera le test du coton pour mesurer sa capacité contraignante et avec lui essayer de faire pression sur le Gouvernement de la Generalitat et d’influencer ses prochains budgets, actuellement en phase parlementaire. On demande au président Pere Aragonès plus d’investissements dans les soins primaires, plus de ressources pour la santé mentale et plus de budget pour les politiques du logement. « Les moyens actuels sont insuffisants, nous assistons à des expulsions tous les jours », ont-ils déclaré depuis le collège des éducateurs sociaux.

Plusieurs des revendications de ce manifeste signé par 14 entités sont adressées au gouvernement. Ils lui demandent un salaire minimum de 1 000 euros à compter du 1er janvier 2022, comme les syndicats en ont convenu au préalable avec l’exécutif. Une régulation plus directe et garantie pour le consommateur de logement et d’électricité, en pleine escalade des prix depuis des mois. Retraites minimales plus élevées, sans préciser si celles-ci doivent être rapprochées du salaire minimum ou de quel indicateur. Une autre de leurs revendications est d’allouer 0,7% des budgets aux initiatives de coopération internationale ; à l’heure où de nouvelles variantes du covid menacent la santé publique européenne, mais émergent dans des pays à faible revenu avec peu d’accès aux vaccins.