CCP London embauche le vétérinaire Splash Damage Blunt

Le créateur d’Eve Online, CCP, a nommé Adrian Blunt au poste de directeur de son studio londonien.

Il dirigera apparemment le développement du projet de tir à la première personne actuellement inopiné de la société, auparavant connu sous le nom de Project Nova. Avant de décrocher le poste de directeur de studio chez CCP Londres, Blunt était vice-président du développement chez Splash Damage, après avoir rejoint l’entreprise en 2018 en tant que vice-président des opérations.

Auparavant, il a occupé des postes chez EA – travaillant sur FIFA Online – Ubisoft Singapour, Square Enix et le fournisseur de services en ligne Fireteam.

CCP a déclaré que Project Nova ne portait plus ce nom et qu’il n’annoncerait plus de noms de code à l’avenir. Auparavant, ce jeu était créé par le studio Reykjavík du PCC, mais il est désormais uniquement géré par l’avant-poste londonien de la société. CCP avait précédemment annoncé que Project Nova n’était plus avec CCP London travaillant sur un nouveau jeu de tir basé dans le monde d’Eve Online. En décembre 2020, la firme a annoncé qu’elle sollicitait le soutien du studio Sperasoft de Keywords pour travailler sur ce projet.

“Nous avons une histoire de briser les barrières avec notre ambition. Je pense que c’est tout à fait vrai dans ce jeu. C’est un jeu extrêmement ambitieux, il définira le genre. Et il a toutes les caractéristiques d’un jeu CCP,” Blunt m’a dit.

«Je crée des jeux depuis 20 ans. Et tout au long de ma carrière, le PCC a été à peu près un élément constant. Je l’ai admiré depuis le début, à la fois en termes de croissance du jeu, de manière dont il interagit avec sa communauté. J’ai toujours été fasciné par ça. “

«Combinez cela avec ce que l’équipe de Londres est en train de faire, cette opportunité de diriger un studio de personnes talentueuses et d’aider à façonner cette équipe et d’aider à façonner ce jeu. C’était juste un travail de rêve. Je pense que j’ai enfin le meilleur travail au monde.

Il a poursuivi: «C’est une équipe assez équilibrée. Nous fabriquons un jeu de tir à la fin de la journée. Et nous avons des mondes à construire, nous avons le gameplay de tir de base que nous devons construire. L’équipe est donc actuellement assez équilibrée et nous cherchons à l’élargir de la même manière. Mais cela étant dit, il y a beaucoup d’expertise du point de vue du back-end qui, évidemment. “

