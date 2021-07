CCP pousse les régions chinoises à faire des progrès dans la blockchain – Rapport ⋆ Crypto nouveaux médias

Xi Jinping. Source : une capture d’écran vidéo, Youtube, VICE News

Les ambitions de la technologie blockchain de la Chine sont peut-être encore plus grandes qu’on ne le pensait – avec un média affirmant avoir vu des preuves de la planification de la blockchain du Parti communiste chinois (PCC).

Dans un rapport d’Epoch Times, un média basé à New York et aligné sur le mouvement Falun Gong, des journalistes ont rapporté avoir vu des documents internes qui “montrent que le PCC prévoyait” de pousser les provinces du pays à l’action “depuis longtemps » et « a promu de manière agressive l’adoption de la blockchain » dans de nombreux domaines de l’industrie nationale, dans le but de « saisir les hauteurs » dans la bataille pour régner sur l’ère Internet 4.0.

Le média a affirmé que les documents prouvaient que le PCC « attache une grande importance à la blockchain » – mais a ajouté qu’il y a une torsion en ce qui concerne l’adoption.

Alors que la technologie blockchain tourne traditionnellement autour de modèles de décentralisation, il s’agit d’une philosophie qui ne convient pas au PCC – la définition même de beaucoup de gens du mot «centralisation». En tant que tel, a poursuivi le média, le PCC recherche des solutions de blockchain privées qui lui permettent de garder le contrôle, tout en tirant le meilleur parti de la technologie.

Le média, qui est en désaccord avec Pékin sur presque tous les sujets, a également affirmé que la « version PCC de la blockchain » pourrait être transformée « en une arme pour renforcer le contrôle global du parti » sur la politique dans le pays.

Il a ajouté qu’un certain nombre de décisions de provinces chinoises d’allouer des fonds publics à la croissance des entreprises liées à la blockchain avaient été directement influencées par les briefings du gouvernement central.

La dernière des provinces à se tourner vers la blockchain semble être la province côtière orientale du Zhejiang. . a rapporté que le dernier plan quinquennal de la province (qui s’étendrait de 2021 à 2025) comprenait un certain nombre d’engagements liés à la blockchain, notamment des plans pour « cultiver un certain nombre de sociétés cotées à haute valeur marchande ».

En octobre, le dirigeant chinois Xi Jinping a prononcé un discours historique sur la question, annonçant que la Chine devait « saisir les opportunités » offertes par la blockchain – des sentiments qu’il a réitérés dans un deuxième discours en mars de l’année dernière.

Depuis lors, a rapporté Cryptonews.com, au moins 32 provinces ont publié des plans sur trois ou cinq ans avec des promesses audacieuses concernant l’expansion de la blockchain publique et privée. Certains ont offert aux entreprises de riches récompenses financières pour avoir atteint le statut de licorne. Un certain nombre de parcs d’activités blockchain ont été construits à travers le pays, les provinces préparant des tranches de leurs budgets pour financer des initiatives de R&D.

Pendant tout ce temps, cependant, le pays a mis en place deux mesures de répression crypto notables : une fois en septembre 2017 et la seconde à l’été 2021. Cela pourrait contribuer à prouver la véracité de l’hypothèse – avancée par Epoch Times et précédemment par l’éminente Chine. observateurs – qu’en matière de finance numérique, Pékin ne jouera le jeu de la blockchain que s’il a le dernier mot sur toutes les règles.

Leur nombre comprend les anciens Pan Pacifique réalisateur Yusuke Takano, qui a noté l’année dernière que la Chine tentait de « diriger le monde dans le [blockchain] secteur grâce à un effort national concerté.

___

Apprendre encore plus:

– La Chine publie un livre blanc e-CNY, déclare que les cryptos n’ont aucune valeur et présentent des risques

– La croissance des investissements dans la blockchain en Chine ralentit

– Les géants chinois de la technologie paient gros pour les talents de la blockchain dans un domaine encombré

– Médias d’État chinois : ignorez le battage médiatique de Bitcoin, restez sur le chemin de la blockchain