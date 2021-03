CD Calahorra B et Casalarreina ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

28/03/2021 à 21:31 CEST

Le CD Calahorra B et le Casalarreina ils étaient à égalité à zéro lors de leur dernier match de la première phase de la troisième division. Le CD Calahorra B Il a abordé le match avec optimisme après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Yagüe loin de chez soi (0-2) et l’autre devant Atlético River Ebro dans son stade (3-0) et pour le moment il avait une séquence de trois victoires consécutives. Concernant l’équipe visiteuse, le Casalarreina a récolté une égalité dans les deux sens contre le Naxara, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le match, les locaux occupaient la quatrième place du classement, tandis que le Casalarreina il était en sixième position à la fin du match.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Calahorra B qui sont entrés dans le jeu étaient Châtain, Youmeni, Grifell, Marko Oui Lorente remplacer Patrice Sousia, Saenz, Maiso, Martin Salvador Oui Espinar, tandis que les changements dans le Casalarreina étaient Gauche Oui rouge, qui est entré pour remplacer Celso garcia Oui Asier.

L’arbitre a sanctionné dix joueurs avec un carton jaune, quatre pour les locaux et six pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Saenz, Bonilla, Youmeni Oui Arrêter et par les visiteurs de Pitilla, Chacho, Asier, Daniel Encinas, Estefano Puelles Oui Arbaize.

Après avoir terminé la compétition avec cette cravate, le Casalarreina il se situait à la sixième place du tableau de classement avec 27 points, au lieu d’accéder à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF. D’autre part, le CD Calahorra B Avec ce point atteint, il a été placé à la quatrième place avec 35 points, occupant une place d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF, après le match.

Fiche techniqueCD Calahorra B:Sanz, Martín Salvador (Marko, min.83), Jesús, Parada, Sito Castro, Bonilla, Aitor Agirre, Maiso (Grifell, min.72), Espinar (Lorente, min.83), Saenz (Youmeni, min.56) et Patrice Sousia (Moreno, min.56)Casalarreina:Daniel Encinas, Porri, Diego, Chacho, Pablo Beraza, Unai, Pitilla, Asier (Rojo, min 84), Estefano Puelles, Celso Garcia (à gauche, min 65) et De La ParteStade:–Buts:0-0