CD Cariñena et Villanueva se partagent les points et font match nul 2-2

Le Carignan et le Villanueva Ils ont commencé la deuxième phase de la troisième division en en tirant deux lors de la réunion inaugurale tenue ce dimanche à La Platera. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes étaient à égalité à un point respectivement en quatrième et cinquième position.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La seconde moitié du match a débuté de manière imbattable pour lui Villanueva, qui a créé sa lumineuse avec un objectif de onze mètres David Ligorred dans la minute 52. Mais plus tard, le CD Cariñena a obtenu l’égalité en établissant le 1-1 grâce à un objectif de Lazare à la 73e minute. Fortune à la minute 79 qui a établi le 2-1. L’équipe visiteuse a mis l’égalité grâce à son propre but de Fortune, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, notamment en 89, terminant le match sur un score final de 2-2.

Le technicien de la Carignan, Humberto Arto, a donné accès au champ à Lopez, Lazare et Ibanez remplacer Utrilla, Marin Oui Baldinho, tandis que du côté du Villanueva, Hector Cotado remplacé Ballarín, Orus Oui Abbé pour Miki, Zume Oui Arthur.

Un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Gomes, Sidy Sow Oui Monge, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à Alcaine, David Ligorred Oui Miki et avec du rouge à Alcaine (2 jaunes).

Pour le moment, le Carignan et le Villanueva ils sont à égalité à un moment donné de la deuxième phase de la troisième division.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le CD Cariñena jouera son match contre lui Sabinanigo à domicile. Pour sa part, Villanueva jouera dans son stade son match contre lui Tamarite.

Fiche techniqueCD Cariñena:Ortiz, Utrilla (Lopez, min.46), Marin (Lázaro, min.60), Ventura, Monge, Gomes, Alcantara, Barriendos, Sidy Sow, Abreu et Baldinho (Ibañez, min.72)Villanueva:Lairla, Arturo (Abad, min.81), Laguarta, David Ligorred, Alvaro, Zume (Orus, min.66), Alcaine, Lafu, Marc Prat, Miki (Ballarín, min.66) et CebriánStade:La PlateraButs:David Ligorred (0-1, min.52), Lázaro (1-1, min.73), Ventura (2-1, min.79) et Ventura (2-2, min.89)