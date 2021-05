CD Comillas et Pradejón distribuent les points après avoir dessiné à deux

01/05/2021 à 20:46 CEST

le Guillemets et le Pradejon à égalité à deux lors de la rencontre qui s’est tenue ce samedi dans le Stade mondial 82. le CD Comillas Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le Calasancio. Concernant l’équipe visiteuse, le Pradejon a remporté à l’extérieur 0-2 son dernier match du tournoi contre Berceo. Avec ce résultat, l’ensemble comillano est troisième après la fin du match, tandis que le Pradejon est septième.

La première équipe à marquer était l’équipe de Comillano, qui a fait ses débuts dans la lumière grâce à un but de Étagère dans la 15e minute. Pradejon avec un peu de Dalle à la limite de la fin, à 40 ans, terminant la première mi-temps avec le score de 1-1.

Après la pause, dans la deuxième période, le but est venu pour l’équipe de Pradejon, qui a retracé le match grâce à un but de Moi à 65 minutes. Il a mis les tables sur CD Comillas à travers un peu de blond à la minute 78. Enfin, le match s’est terminé sur un score de 2-2.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Pradejon a donné accès à Ruben Oui Hugo Lopez pour chevalier Oui Zarate et par le Guillemets il a été remplacé La Ville, Saiz Oui Uyarra pour Rodrigo, Garcia Oui Étagère.

Au cours des 90 minutes du match, un total de treize cartes ont été vues. le Guillemets a dû faire face à la sanction de Edu Léon, Étagère Oui Arza avec un carton jaune et l’expulsion de Edu Léon (2 jaunes) avec un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Moi, Zarate, Julen, Diego, Hugo Lopez, Galet, Galet, David Garatea Oui Ezquerro.

Avec ce résultat, le Guillemets il obtient 29 points et le Pradejon avec 22 points.

Lors du prochain match de la compétition, le CD Comillas jouera contre lui CD Tedeon loin de chez soi et Pradejon fera face au Agoncillo dans son fief.

Fiche techniqueCD Comillas:Javier, Angel Del Rio, Viti, Balda (Uyarra, min 89), Arza, Santolaya, Edu Leon, Garcia (Saiz, min 73), Rubio, Rodrigo (Lavilla, min 73) et Ivan FernandezPradejon:César, Julen, Martínez, Zarate (Hugo López, min 60), Losa, Guijarro, Diego, Caballero (Rubén, min 46), Moi, Pitu et EzquerroStade:Stade mondial 82Buts:Étagère (1-0, min. 15), Losa (1-1, min. 40), Moi (1-2, min. 65) et Rubio (2-2, min. 78)