CD Diocesano gagne 0-1 à Moralo et disputera la finale des éliminatoires de la promotion de la troisième division

31/05/2021 à 9h37 CEST

le CD Diocésain jouera la finale des éliminatoires de la promotion de la troisième division après avoir battu 0-1 à Moral dans le Municipal ce dimanche. Pour sa part, CD Diocésain a pu sortir de la compétition pour Miajadas. Avec ce triomphe, le CD Diocésain ils disputeront enfin la finale des éliminatoires de la promotion de la troisième division après avoir battu tous leurs rivaux lors des précédents éliminatoires.

Pendant la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a sorti son score avec un but dans son propre but de Jonhy à 58 minutes. Finalement, le match s’est terminé par un 0-1 à la lumière.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Moral (Andoni Oui Jonhy), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Après avoir remporté la finale, l’équipe de Daniel del Pino Ortega atteint enfin la demi-finale de la compétition, où il se battra pour devenir bientôt champion de la promotion en séries éliminatoires de la troisième division.

Fiche techniqueMoralo:Adrian Real, Kupen, Jonhy, Andoni (Hanson, min.57), Barbero (Rober, min.57), Sergio Gomez, Rubén Rivera, Fran Perujo (Víctor Arribas, min.70), Cabanillas Hidalgo, Jose Ecija et SusoCD diocésain:Cordero, Castro, Jaime Corchado, Luismi Cruz, Conesa, Javier, Zakarias, Mancha, Rastrojo, Patxi Dávila et Víctor FelipStade:MunicipalButs:Jonhy (0-1, min 58)