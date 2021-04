CD Estradense arrache les trois points à Silva SD (1-4)

04/02/2021 à 19:46 CEST

le Errer a pris un bon départ dans la deuxième phase de la troisième division, grâce à une victoire à domicile pour le Silva 1-4 dans le duel joué vendredi dans le Un Grela 1. Avec ce score, l’équipe estradense est deuxième avec 34 points à la fin du duel et le Silva SD sixième avec 30 points dans le casier après le match.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui Silva SD, qui a tiré le pistolet de départ sur le Un Grela 1 grâce à un peu de Antonio Lopez à 32 minutes. Il a mis la cravate CD Estradense avec un objectif de Juanin peu de temps avant la fin, plus précisément en 43. Après cela, la première partie s’est terminée avec un résultat de 1-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a fait le tour de la lumière avec un objectif de Javicho à la 74e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe estradense, en augmentant les distances au moyen d’un double de Juanin à la 81e minute. Plus tard, il a marqué CD Estradense, qui a augmenté les distances en passant 1-4 par un but de Sergio Mulero peu avant la fin, précisément en 90, clôturant ainsi la confrontation avec un score final de 1-4.

Dans le chapitre sur les changements, le Silva de Javier Bardanca soulagé Dégustation, Geri, Jonny et Gonzalez pour Souto, Javi ballesteros, Callon et Fiuza, tandis que le technicien du Errer, Alberto Mariano, a ordonné l’entrée de Matthieu, Taboada, Oscar Lopez, Muñiz et Sergio Mulero fournir Bellido, Pineiro, Vincent, Matthieu et Porrúa.

L’arbitre a averti Brais Lema et Fiuza par le Silva déjà Matthieu, Javicho, Pineiro et Sergio Mulero par l’équipe estradense.

Avec ce résultat, le Silva il obtient 30 points et le Errer obtenir 34 points après avoir remporté le match.

Le deuxième jour, le Silva SD lui fera face Rapide de Bouzas loin de chez soi, tandis que le CD Estradense jouera son match contre lui Sport Fabril à la maison.

Fiche techniqueSilva SD:Ríos, Brais Lema, Xusto, Jacobo, Fiuza (Gonzalez, min.77), Antonio López, Paulo, Javi Ballesteros (Geri, min.72), Souto (Cata, min.65), Fabio et Callón (Jonny, min. 77)CD Estradense:Coke, Vicente (Oscar Lopez, min.77), Bellido (Mateo, min.23), Juanín, Martín, Javicho, Carabán, Piñeiro (Taboada, min.46), Martin, Porrúa (Sergio Mulero, min.84) et VidalStade:Un Grela 1Buts:Antonio López (1-0, min.32), Juanín (1-1, min.43), Javicho (1-2, min.74), Juanín (1-3, min.81) et Sergio Mulero (1- 4, min.90)