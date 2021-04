CD Mirandés conserve les trois points après avoir battu le Real Sporting 1-2

04/04/2021

Activé à 16 h 41 CEST

le Mirandés a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-2 contre lui Sportif ce dimanche à El Molinón. le Sportif réel est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 0-1 à Vallecano Ray. Concernant l’équipe visiteuse, le CD Mirandés perdu par un résultat 1-0 lors du match précédent contre le Real Saragosse. Avec ce bon résultat, l’équipe Mirandés est neuvième, tandis que la Sportif il est quatrième à la fin du match.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour la Sportif réel, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but à onze mètres de Uros Djurdjevic dans la minute 54. Mais plus tard, le CD Mirandés réagi et égalisé le concours grâce à l’objectif de Mohamed Ezzarfani à 74 minutes. L’équipe Mirandés a rejoint à nouveau, ce qui a renversé la situation sur le tableau de bord, obtenant 1-2 avec un but de Ivan Martin à la minute 81. Enfin, le duel s’est terminé par un 1-2 dans la lumière.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Sportif a donné accès à Champs de Gaspar, Pedro Diaz, Carlos Carmona, Nikola Cumic et Saul Garcia pour Aitor, Christian Salvador, Manu Garcia, Nacho Mendez et Paul Garcia, Pendant ce temps, il Mirandés a donné le feu vert à Mohamed Ezzarfani et Sergio Moreno pour Antonio Caballero et Christ Gonzalez.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Jean-Sylvain Babin et Bogdan milovanov par le Sportif déjà Victor Meseguer et Sergio Moreno par l’équipe Mirandés.

Avec cette victoire, le CD Mirandés il monte à 44 points et se place à la neuvième place du classement. Pour sa part, Sportif réel il reste aux 56 points avec lesquels il a atteint ce jour de la compétition, occupant une place d’accès aux éliminatoires de promotion en Première Division.

L’équipe qui a disputé le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le Ténérife, Pendant ce temps, il CD Mirandés jouera contre lui Logroñés.

Fiche techniqueSportif réel:Raúl Lizoain, Víctor Gomez, Pablo Martínez, Víctor Meseguer, Bojan Letic, Iván Martín, Álex López, Javier Muñoz, Antonio Caballero, Erik Jirka et Cristo GonzálezCD Mirandés:Diego Marino, Bogdan Milovanov, Jean-Sylvain Babin, Marc Valiente, Pablo Garcia, Manu García, Nacho Méndez, Javi Fuego, Cristian Salvador, Aitor et Uros DjurdjevicStade:El MolinónButs:Uros Djurdjevic (1-0, min.54), Mohamed Ezzarfani (1-1, min.74) et Iván Martín (1-2, min.81)