CD Mirandés et Tenerife concluent leur confrontation au stade municipal d’Anduva sans buts (0-0)

21/04/2021

Le match qui s’est déroulé ce mercredi au Stade municipal d’Anduva et qui a fait face au Mirandés et à Ténérife il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. Les deux équipes revenaient sur le terrain après une interruption de 12 semaines en raison de la pandémie de coronavirus. le CD Mirandés Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Albacete par un score de 1-0. Du côté des visiteurs, le Ténérife a récolté un nul nul contre le Carthagène, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe Mirandés a été placée en dixième position, tandis que le Ténérife, pour sa part, est douzième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du CD Mirandés a donné accès à Nais Djouahra, Genaro, Mario Barco Oui Mohamed Ezzarfani pour Simon Moreno, Alex Lopez, Christ Gonzalez Oui Pablo Martinez, Pendant ce temps, il Ténérife a donné accès à Fran Sol, Samuel Shashoua, Allemand Valera Oui Shaquell Moore pour Joselu, Valentin Vada, Manu Apeh Oui Intello.

L’arbitre a donné un carton jaune à Genaro par l’équipe locale déjà Image de balise Carlos Ruiz, Valentin Vada, Carlos Pomares, Shaquell Moore Oui Allemand Valera par l’équipe chicharrero.

Après cette égalité à la fin du match, le CD Mirandés il se situait en dixième position du tableau avec 48 points. Pour sa part, Ténérife avec ce point, il a obtenu la douzième place avec 46 points à la fin du match.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe Mirandés le fera contre lui Almeria, Pendant ce temps, il Ténérife fera face au Castellon.

Fiche techniqueCD Mirandés:Raúl Lizoain, Víctor Gomez, Juan Berrocal, Dani Vivian, Javier Jiménez, Pablo Martínez (Mohamed Ezzarfani, min.79), Álex López (Genaro, min.73), Víctor Meseguer, Javier Muñoz, Simon Moreno (Nais Djouahra, min. 46) et Cristo González (Mario Barco, min 73)Ténérife:Dani Hernández, Otar Kakabadze, Nikola Sipcic, Carlos Ruiz, Carlos Pomares, Nono (Shaquell Moore, min 84), Aitor Sanz, Alberto Jiménez, Valentin Vada (Samuel Shashoua, min 63), Joselu (Fran Sol, min 63 ) et Manu Apeh (German Valera, min.77)Stade:Stade municipal d’AnduvaButs:0-0