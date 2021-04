CD Mirandés reçoit Tenerife le trente-deuxième jour

20/04/2021 à 19h03 CEST

le Mirandés reçoit ce mercredi à 19h00 la visite du Ténérife dans le Stade municipal d’Anduva lors de leur trente-deuxième match en deuxième division.

le CD Mirandés vise à améliorer sa position au championnat après avoir perdu son dernier match contre lui Albacete par un score de 1-0. De plus, les locaux ont remporté 13 des 34 matches disputés jusqu’à présent en deuxième division, avec une séquence de 32 buts pour et 32 ​​contre.

Concernant les visiteurs, le Ténérife a récolté un nul nul contre le Carthagène, ajoutant un point lors du dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre le CD Mirandés. Sur les 34 matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Ténérife il en a remporté 12 avec un bilan de 30 buts contre 29 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le CD Mirandés Ils ont réalisé un bilan de cinq victoires, quatre défaites et sept nuls en 16 matchs disputés à domicile, ce qui semble montrer qu’ils ne font pas partie des équipes les plus difficiles à battre dans leur stade. Dans le rôle de visiteur, le Ténérife a un bilan de trois victoires, 10 défaites et quatre nuls en 17 matchs joués, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le CD Mirandés.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade municipal d’Anduva, entraînant une défaite et deux nuls en faveur de la CD Mirandés. De même, les locaux ont un total de deux matchs consécutifs invaincus contre ce rival en deuxième division. La dernière fois qu’ils ont joué au Mirandés et le Ténérife Dans cette compétition, c’était en septembre 2020 et le match s’est terminé par un 1-2 en faveur des locaux.

À ce moment, le CD Mirandés il est en tête du classement avec une différence de deux points par rapport à son rival. L’équipe de José Alberto Lopez il se classe 10e avec 47 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs sont en douzième position avec 45 points.