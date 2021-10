CD Projekt a acquis le studio derrière The Flame in the Flood

CD Projekt a annoncé l’acquisition du développeur américain The Molasses Flood – le studio responsable de The Flame in the Flood et Drake Hollow.

Fondé à Boston en 2014 par des vétérans des séries Bioshock, Halo, Guitar Hero et Rock Band, The Molasses Flood travaillera en étroite collaboration avec CD Projekt Red, mais conservera son identité et ne fusionnera pas avec les équipes existantes.

« Nous sommes toujours à la recherche d’équipes qui créent des jeux avec cœur », a déclaré Adam Kicinski, président et chef de la direction de CD Projekt.

« The Molasses Flood partage notre passion pour le développement de jeux vidéo, ils sont expérimentés, axés sur la qualité et ont une grande connaissance technologique. Je suis convaincu qu’ils apporteront beaucoup de talent et de détermination au Groupe.

« Depuis la création de The Molasses Flood, notre objectif était de créer des jeux qui touchent et inspirent les gens », a déclaré le directeur du studio Forrest Dowling. « Lorsque CD Projekt nous a approchés au sujet de la possibilité de travailler ensemble, nous avons vu une opportunité incroyable d’atteindre un public beaucoup plus large grâce à une collaboration avec une entreprise que nous aimons, en créant des jeux dans des mondes que nous aimons.

« Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de poursuivre notre mission avec le soutien de CD Projekt et de leur équipe incroyablement talentueuse. »

The Molasses Flood travaillera sur son propre projet basé sur l’une des IP de CD Projekt. Les détails du projet seront annoncés ultérieurement.