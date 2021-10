CD Projekt a racheté le développeur américain The Molasses Flood

La société de jeux polonaise CD Projekt a acquis The Flame in the Flood, le développeur The Molasses Flood.

La nouvelle a été révélée par le géant Cyberpunk sur son site Internet, dans lequel il a annoncé avoir racheté le studio pour une somme non divulguée. The Molasses Flood a été fondée en 2014 à Boston par des vétérans du fabricant de BioShock Irrational. Le développeur est surtout connu pour le roguelike The Flame in the Flood, qui a fait ses débuts en 2016.

Le studio ne changera pas de marque et travaille sur un « projet ambitieux » basé sur l’une des IP de CD Projekt.

« Depuis la création de The Molasses Flood, notre objectif était de créer des jeux qui touchent et inspirent les gens », a déclaré Forrest Dowling, directeur du studio The Molasses Flood.

« Lorsque CD Projekt nous a approchés au sujet de la possibilité de travailler ensemble, nous avons vu une opportunité incroyable d’atteindre un public beaucoup plus large grâce à une collaboration avec une entreprise que nous aimons, en créant des jeux dans des mondes que nous aimons. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de poursuivre notre mission avec le soutien de CD Projekt et de leur équipe incroyablement talentueuse.

Le président et co-PDG de CD Projekt, Adam Kiciński, a ajouté : « Nous sommes toujours à la recherche d’équipes qui créent des jeux avec cœur. The Molasses Flood partage notre passion pour le développement de jeux vidéo, ils sont expérimentés, axés sur la qualité et ont une grande connaissance technologique. Je suis convaincu qu’ils apporteront beaucoup de talent et de détermination au Groupe.

Il s’agit du deuxième studio que CD Projekt a acquis en 2021 après que la firme Cyberpunk 2077 ait acheté Canada’s Digital Scapes en mars de cette année. À cette époque, la société de jeux polonaise avait déclaré qu’elle cherchait à diversifier ses activités et à avoir plus d’un titre en préparation à la fois.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72589/cd-projekt-has-bought-us-developer-the-molasses-flood/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));