CD Projekt a sous-performé au premier trimestre 2021 | Jeux

CD Projekt dévoile des résultats financiers au premier trimestre 2021 et ils sont pires que les estimations, tout en évitant de mettre à jour les chiffres de vente de Cyberpunk 2077.

CD Projekt, studio polonais de jeux vidéo auteurs de la saga The Witcher et du controversé Cyberpunk 2077, a publié aujourd’hui les résultats financiers du premier trimestre de l’exercice (janvier-mars 2021Et ils ont été bien en deçà des attentes du marché : ils ont atteint 32,5 millions de zlotys, équivalent à 8,87 millions de dollars. Les attentes des analystes, selon ., étaient de 80 millions de zlotys.

CD Projekt est sorti de 2020 étant une année de enregistrer des revenus grâce aux énormes ventes initiales de Cyberpunk 2077, retardées jusqu’à trois fois et finalement sorties en décembre. Mais les fruits de son lancement retentissant, avec une version console très médiocre, commencent à se montrer maintenant…

Piotr Nielubowicz, directeur financier de CD Projekt RED, a expliqué que les avantages inférieurs étaient dus aux coûts de développement des mises à jour de Cyberpunk 2077 et aux dépenses de R&D pour les projets futurs.

Cependant, CD Projekt a refusé de divulguer les données de vente de Cyberpunk 2077 au cours du premier trimestre de l’exercice. À plusieurs reprises, la société polonaise a signalé les 13,7 millions d’unités vendues du jeu au cours de son mois de lancement, décembre 2020.

Auparavant, CD Projekt avait déjà averti que Les ventes de jeux ont été affectées après le retrait du jeu du PS Store quelques jours après sa sortie, tandis que CD Projekt a lancé une campagne de retours physiques et numériques sans précédent, également sur Xbox One et PC. En plus de perdre toutes les ventes numériques sur PlayStation, les doutes lors de l’achat se propageraient à d’autres plateformes.

Selon Stephen Totilo d’Axios, CD Projekt a promis de donner les données de vente de Cyberpunk 2077 au cours de ses résultats financiers du premier trimestre, mais ce n’est pas le cas.

À propos du retour sur PSN : CDPR dit qu’il existe des mesures que Sony a besoin d’eux pour atteindre. “Nous ne pouvons pas entrer dans les détails d’où nous en sommes avec cela. Mais il y a un processus. Nous sommes au milieu de [it]… des conversations en cours … la décision sera annoncée lorsqu’elle sera prête à être annoncée “ – Stephen Totilo (@stephentotilo) 31 mai 2021

Le retour de Cyberpunk 2077 sur le PS Store ne dépend pas de CD Projekt RED, mais de Sony, et il n’y a aucune nouvelle à ce sujet : aujourd’hui, CD Projekt a simplement dit que “ils étaient encore en conversation“. Malgré le lancement de nouveaux correctifs, le plus important en mars 2021, les performances du jeu en termes de ventes ne se redresseraient qu’à son retour sur le PS Store, transmettant un sentiment de normalité.

CD Projekt a partagé un graphique montrant que le “taux d’accident“Il a considérablement baissé grâce aux derniers correctifs… bien que sans chiffres exacts, il soit difficile d’interpréter cela de manière relative.

Dans leur présentation, que vous pouvez voir ici, ils ont de nouveau montré leur feuille de route pour le reste de l’année, sans nouvelles : “plusieurs correctifs et mises à jour, DLC gratuits” et Version PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077 au second semestre, coïncidant également avec la version nouvelle génération de The Witcher 3.

Récemment, CD Projekt a annoncé ses plans à long terme pour travaillent simultanément sur leurs deux franchises, Cyberpunk et The Witcher, avec des extensions et des retombées même dans d’autres médias. La semaine dernière, en plus Cyberpunk 2077 a changé de réalisateur, remplaçant Adam Badowski par Gabriel Amatangelo.

