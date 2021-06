CD Projekt Bénéfice net du 1er trimestre en baisse de 59%

La société de jeux polonaise CD Projekt a raté ses prévisions de bénéfice net pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021.

Selon son rapport pour la période, la société a réalisé un bénéfice de 32,5 millions de zł (8,87 millions de dollars) pour la période, 59% de moins que les 80 millions de zł (21,8 millions de dollars) qu’elle avait anticipés.

Cela est dû au travail supplémentaire que CD Projekt doit faire pour réparer Cyberpunk 2077, qui a été lancé en décembre dernier dans un état plutôt troublé. Le fait que le jeu ne soit toujours pas à nouveau disponible sur le PlayStation Store de Sony est probablement également un facteur, tandis que la société a également déclaré qu’elle avait commencé des travaux de R&D sur les futurs titres.

CD Projekt a déclaré un chiffre d’affaires de 198 millions de z (54 millions de dollars) pour le trimestre, les dirigeants ayant déclaré aux investisseurs que 60% des 148,5 millions de z (40,5 millions de dollars) générés par sa division CD Projekt Red – 91,9 millions de z (25 millions de dollars) – provenait des ventes de Cyberpunk 2077.

“La rentabilité nette inférieure à la normale est principalement due à la dépréciation continue des dépenses de développement de Cyberpunk 2077, aux travaux de mise à jour du jeu et aux activités de R&D liées aux projets futurs”, a déclaré le directeur financier et vice-président Piotr Nielubowicz.

« Ces dépenses sont comptabilisées en charges de la période en cours et ne font pas l’objet d’une capitalisation.

Le président et directeur général de CD Projekt, Adam Kiciński, a ajouté : « Nous avons l’intention de tenir nos promesses à nos joueurs en janvier. Bien que nous constations déjà des améliorations majeures, une grande partie de l’équipe continue de travailler pour s’assurer que Cyberpunk offre un divertissement encore meilleur. aux gamers. En parallèle, nous déployons les premiers changements liés à la transformation interne de notre studio. Il s’agit d’un projet de longue haleine, mais nous le considérons comme essentiel pour développer efficacement deux grands projets AAA en parallèle . “

