CD Projekt en pourparlers de règlement avec des investisseurs sur le recours collectif Cyberpunk 2077

CD Projekt a entamé des négociations concernant un règlement potentiel avec les investisseurs qui ont déposé un recours collectif contre la société pour le lancement moins que stellaire de Cyberpunk 2077.

Selon les documents judiciaires, si le règlement convient aux deux parties, la prochaine étape consiste à demander l’approbation du tribunal (merci, VGC).

« La décision d’approuver ou non le règlement et d’autoriser sa mise en œuvre sera rendue par le tribunal une fois que certaines conditions formelles supplémentaires seront remplies », indique le dossier.

« Il convient également de noter que le fait d’entamer des négociations concernant un éventuel règlement ne doit en aucun cas être interprété comme une acceptation par la Société ou les membres de son conseil d’administration de toute allégation exprimée dans les documents judiciaires des plaignants. »

Le premier recours collectif contre CD Projekt a eu lieu en janvier et trois autres ont été déposés contre la société, ce qui a conduit à la consolidation. La poursuite a été intentée contre la société pour des investisseurs estimant que le CDP avait déformé l’état de Cyberpunk 2077 afin de recevoir des avantages financiers.

Le procès alléguait que le CDP « n’avait pas révélé que Cyberpunk 2077 était pratiquement injouable sur les systèmes Xbox ou Playstation de génération actuelle en raison d’un nombre énorme de bugs ». Le procès a également cité la décision de Sony de retirer le jeu du PlayStation Store et la politique de remboursement intégral de Microsoft comme preuve que Cyberpunk 2077 n’était pas prêt pour les heures de grande écoute.

CD Projekt a déclaré lors du dépôt de la première action en justice qu’il se défendrait vigoureusement dans toute procédure contre les allégations selon lesquelles il aurait induit les actionnaires en erreur ou publié un produit de qualité inférieure afin de ne pas perdre d’argent.

Le jeu trois fois retardé est sorti en décembre 2020 avec une multitude de problèmes techniques et n’était qu’un vrai gâchis de jeu sur consoles. Les problèmes allaient des problèmes de fréquence d’images aux bugs de rendu et visuels, sans parler des plantages, des problèmes de script, etc.

Le CDP a promis de rendre le jeu plus jouable avec la sortie de correctifs en janvier et février 2021. Ce dernier correctif a été reporté à mars, et il a été suivi de correctifs en juin, août et septembre. Un certain nombre de correctifs ont également été publiés.

Les versions PS5 et Xbox Series X/S du titre, qui devraient sortir en 2021, sortiront désormais au cours du premier trimestre de 2022. Le CDP a déclaré que le retard était une recommandation des équipes supervisant le développement en plus de « garder à l’esprit » les « leçons » qu’il a apprises au cours de l’année écoulée.