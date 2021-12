CD Projekt entame des pourparlers de règlement dans le cadre du procès des investisseurs Cyberpunk

La société polonaise de jeux CD Projekt a déclaré qu’elle avait entamé des discussions de règlement avec des investisseurs qui ont poursuivi la société après le lancement bâclé de Cyberpunk 2077.

Dans un communiqué aux investisseurs – repéré par VGC – la société a déclaré que le tribunal de district américain du tribunal de district central de Californie avait suspendu la procédure en raison du fait que les deux parties tentent maintenant de trouver un règlement.

Cette affaire est apparemment le recours collectif du cabinet d’avocats Rosen contre CD Projekt – déposé la veille de Noël 2020 – dans le cadre de ce règlement devant être déposé d’ici le 13 janvier 2022.

« En cas de consensus sur les conditions du règlement potentiel, les parties déposeront son dossier pour approbation auprès de la Cour », a écrit CD Projekt.

« La décision d’approuver ou non le règlement et d’autoriser sa mise en œuvre est rendue par le tribunal une fois que certaines conditions formelles supplémentaires sont remplies.

« Il convient également de noter que le fait d’entamer des négociations concernant un éventuel règlement ne doit en aucun cas être interprété comme une acceptation par la Société ou les membres de son conseil d’administration de toute allégation exprimée dans les documents judiciaires des plaignants. »

Il s’agit de l’une des quatre poursuites auxquelles CD Projekt est confronté par des investisseurs qui ont estimé qu’ils avaient été induits en erreur par la société sur la qualité de Cyberpunk 2077. La société a promis une « action vigoureuse » pour se défendre contre ces cas.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72717/cd-projekt-enters-settlement-talks-in-cyberpunk-investor-lawsuit/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));