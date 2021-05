CD Projekt nomme le vétérinaire BioWare Amatangelo nouveau directeur de Cyberpunk 2077

La société de jeux polonaise CD Projekt a nommé Gabriel Amatangelo le nouveau directeur du jeu Cyberpunk 2077.

Comme rapporté par GamesIndustry.biz, il a rejoint l’entreprise en janvier 2020 en tant que directeur créatif. Au cours de sa carrière, il a passé dix ans à travailler chez Electronic Arts – à savoir ses studios Mythic Entertainment et BioWare. Il est crédité à la fois sur les DLC Jaws of Hakkon et Trespasser pour Dragon Age: Inquisition 2014, ainsi que sur le MMO Star Wars The Old Republic.

Dans son nouveau rôle chez CD Projekt, Amatangelo dirigera les travaux sur les prochaines extensions de Cyberpunk 2077. Il remplace Adam Badowski, qui supervise apparemment maintenant d’autres projets au studio dans le cadre de sa transition vers plusieurs jeux.

La promotion d’Amatangelo fait suite au départ du réalisateur de Witcher 3 Konrad Tomaszkiewicz de CD Projekt à la suite d’une enquête sur l’intimidation.

Cyberpunk 2077 a été lancé en décembre 2020 avec une multitude de bugs et de problèmes. Celles-ci étaient si graves que Sony a retiré le jeu PS4 du PlayStation Store. Le co-fondateur de CD Projekt, Marcin Iwiński, a admis que la direction était responsable de cette sortie bâclée car c’était la décision du conseil d’administration de sortir le jeu à la fin de 2020.

Entre son lancement et fin décembre 2020, Cyberpunk 2077 s’est vendu à 13,7 millions d’exemplaires.

