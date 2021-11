CD Projet Rouge a annoncé que les versions de génération actuelle de Cyberpunk 2077 et Le sorceleur 3 arrivera au premier et au deuxième trimestre de 2022.

Dans un communiqué de presse qui revient principalement sur 2021, le développeur a annoncé quelques vagues fenêtres pour savoir quand nous pouvons nous attendre aux versions de génération actuelle tant promises de ses illustres RPG.

« Nous travaillons dur sur la version de nouvelle génération de Cyberpunk, dont la sortie est prévue au premier trimestre 2022, parallèlement à une autre mise à jour majeure pour toutes les plateformes », indique la mise à jour.

Il y a aussi une petite note sur certains des autres projets sur lesquels le développeur travaille, bien qu’il n’y ait pas de calendrier pour les voir. CD Projekt note qu' »il y a également des travaux en cours sur la version de nouvelle génération de The Witcher 3 et l’extension Cyberpunk », bien que cela n’ait pas encore été nommé ou détaillé à quelque titre officiel que ce soit.

Ailleurs, l’entreprise recrute du personnel et se prépare également à commencer à travailler sur d’autres projets. Le communiqué de presse note que deux développeurs nord-américains ont rejoint la société ces derniers mois : Digital Scapes (maintenant rebaptisé CD Projekt Red Vancouver) et The Molasses Flood, et le premier a été intégré au plus grand studio tandis que The Molasses Flood « travaillera sur un jeu séparé basé sur l’une des IP de CD Projekt Red. »

La société note que la baisse de son résultat net repose en grande partie sur des « dépenses liées à la mise à jour de Cyberpunk » et « des travaux exploratoires sur de nouveaux projets qui sont à un stade précoce de développement ». Quel que soit ce projet, il n’est pas détaillé ici.

Nous avons récemment entendu dire que Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 n’arriveraient sur PS5 ou Xbox Series X/S que l’année prochaine.

Lorsque The Witcher 3 sortira sur les deux consoles de nouvelle génération, ce sera une version améliorée avec des améliorations visuelles et des mises à niveau telles que le lancer de rayons et des temps de chargement plus rapides. Vous pourrez l’acheter en tant que produit autonome ou si vous possédez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, ce sera une mise à niveau gratuite.