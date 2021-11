CD Projekt Red développerait une extension majeure de Cyberpunk 2077

CD Projekt Red se préparerait à une extension Cyberpunk 2077.

Selon le journaliste d’Axios Stephen Totilo, de nombreux employés embauchent chez CD Projekt Red pour des titres non annoncés. L’un d’eux serait une extension du RPG d’action futuriste en monde ouvert de la société.

« dit qu’il s’agit » d’équipes en expansion chargées de développer une extension majeure pour Cyberpunk « et d’autres projets non annoncés », a déclaré Totilo sur Twitter. « Et si vous vous demandez pourquoi il semble y avoir eu plus de nouvelles ces derniers jours, l’une des raisons est qu’ils communiquent leurs résultats trimestriels aux investisseurs. »

Il n’y a pas encore de détails sur ce que cette extension pourrait impliquer pour l’instant, bien que la société ait réaffirmé que les versions PS5 et Xbox Series X|S de Cyberpunk 2077 sortiront au début de 2022.

Malgré le lancement tristement célèbre de Cyberpunk 2077 l’année dernière, il y a eu pas mal de buzz positif autour du jeu ces derniers temps. Lors de la vente d’automne du Black Friday de Steam, Cyberpunk 2077 est devenu le titre le plus vendu de la plateforme. Adam Kiciński, président et PDG de CD Projekt Red, a également récemment déclaré qu’il pensait que tout le monde penserait que Cyberpunk 2077 est un bon jeu à terme.

Difficile de dire si ce dernier sentiment deviendra réalité, mais si le studio s’engage à mettre à jour et à réparer Cyberpunk 2077, cela pourrait bien le faire.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.