CD Projekt Red embauche des moddeurs de la communauté pour aider Cyberpunk2077 | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, Persia parle des dernières nouvelles du jeu d’aujourd’hui. CD Projekt Red intègre des membres de la communauté de modding de Cyberpunk 2077 pour travailler sur des projets backend Cyberpunk 2077 et le support de modding. La nouvelle s’est répandue sur Twitter après qu’une capture d’écran de l’annonce de la discorde de l’équipe a été partagée en ligne, mais nous n’avons pas encore entendu de mot officiel de CD Projekt Red pour le moment.

Les trois images révèlent les nouveaux acteurs du film en direct : Kaya Scodelario dans le rôle de Claire Redfield, Avan Jogia dans celui de Leon Kennedy, Tom Hopper dans celui d’Albert Wesker, Nathan Dales dans celui de Brad Vickers, Hannah John-Kamen dans celui de Jill Valentine et Robbie Amell dans celui de Chris Redfield. Les images ont également révélé Marina Mazepa qui incarnera Lisa Trevor. Bienvenue à Raccoon City sort en salles le 24 novembre.

EA dévoilera plus de détails sur le nouveau remake de Dead Space de Motive Studio dans le cadre d’un événement Livestream demain sur la chaîne Twitch de Motive Studio. Le libellé ici suggère que la présentation ne sera pas le type de vitrine auquel on pourrait s’attendre plus près de la sortie d’un jeu, ce qui est logique étant donné que le remake de Dead Space ne devrait pas sortir avant la fin de 2022 au plus tôt. Le flux commence à 10 h 00 PT et vous pouvez le voir en direct sur youtube.com/gamespot.

Halo : le partage de fichiers, le navigateur de jeu et bien plus encore de MCC se dirigent vers la prochaine version bêta de la saison 8 et amélioreront la qualité de vie des joueurs sur PC. Le partage de fichiers sur PC arrivera avec tout ce que les joueurs doivent attendre et des “niveaux de confiance”, qui peuvent être définis pour les autres joueurs.

Le navigateur de jeux personnalisés couvrira non seulement Halo: Reach, mais également Halo: Combat Evolved et Halo 3. Cette version du navigateur inclura également de nombreuses améliorations de la qualité de vie, notamment de meilleures fonctions de recherche, des filtres et des modifications des sous-menus. .

Lorsque la saison 8 de Halo: The Master Chief Collection sera lancée cette semaine, les joueurs pourront également jouer à une toute nouvelle carte pour Halo 3. La carte, intitulée Icebox, est un remake de la carte Halo 2 Turf.