CD Projekt Red retarde toutes les mises à jour et correctifs « Cyberpunk 2077 » jusqu’en 2022

Toutes les améliorations, corrections de bugs, mises à jour de contenu et DLC gratuit pour Cyberpunk 2077 sont reportés à 2022.

Selon une mise à jour de la feuille de route officielle de développement de Cyberpunk 2077 jeudi, tout ce que CD Projekt Red prévoyait de sortir en 2021 pour le jeu sort maintenant en 2022. Avant cela, une note du 18 août sur la feuille de route indiquait que de multiples améliorations et DLC pour Cyberpunk 2077 sortira cette année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Eh bien, ce n’est certainement plus le cas ! Il semble que le développement soit dans un cyberfunk à ce stade.

Consultez la feuille de route mise à jour pour Cyberpunk 2077 ci-dessous.

Le 28 octobre 2021, @CDPROJEKTRED a mis à jour la feuille de route de @CyberpunkGame, indiquant maintenant que toutes les futures mises à jour, correctifs et améliorations de contenu auront lieu au cours de l’année civile 2022. pic.twitter.com/DRgHKICra8 – Tyler McVicker (@Tyler_McV) 29 octobre 2021

CD Projekt Red prend probablement son temps dans tous les domaines, car les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Wild Hunt ne sortiront plus bientôt non plus. Le studio a cependant laissé entendre que des retards arrivaient depuis un peu maintenant.

Le studio n’a pas encore commenté le changement de feuille de route, mais nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que l’histoire se développera.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

