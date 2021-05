CD Vitoria reçoit SD Gernika dans son fief

14/05/2021 à 18:02 CEST

Samedi prochain à 18h00 se jouera le match du dernier jour de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons le Vitoria et à Gernika dans le Complexe sportif Unbe.

le CD Vitoria veut retrouver la victoire dans le match correspondant au sixième jour après avoir subi une défaite contre le Real Sociedad C lors du match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des cinq matchs disputés à ce jour, avec 23 buts en faveur et 10 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le SD Gernika venaient de remporter leurs deux derniers matchs 3-1 et 0-1, le premier contre le Urduliz FT dans son domaine et le second contre lui Pasaia KE hors de son terrain, il espère donc répéter le score, cette fois dans le stade de la CD Vitoria. Avant ce match, le SD Gernika il avait gagné dans quatre des cinq matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison et compte un total de 19 buts concédés à 50 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le CD Vitoria Il a un bilan de deux défaites en deux matchs disputés à domicile, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. Aux sorties, le SD Gernika Il a un record de deux victoires en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il sera donc un adversaire coriace pour lui. CD Vitoria, qui devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour défendre l’avantage du terrain.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Complexe sportif Unbe, aboutissant à une victoire, une défaite et un nul en faveur de la CD Vitoria. De même, les locaux ont un total de deux matches d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. Le dernier match auquel ils ont joué Vitoria et le Gernika dans cette compétition a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée par un résultat 2-0 en faveur de la Vitoria.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que le SD Gernika ils devancent l’équipe locale avec une avance de 19 points. le CD Vitoria Il arrive au meeting en quatrième position avec 37 points dans le casier. Pour sa part, SD Gernika il est premier du tableau avec 56 points.