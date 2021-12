par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :

OR FERMÉ 5,00$ À 1805,50$//ARGENT VERSÉ DE 22 CENTS À 22,85 $//OR DEMANDE DE LIVRAISON AU COMEX AUGMENTE À 111,6 TONNES//ARGENT D’OZ DEMANDE DE LIVRAISON : 45,810 MILLIONS D’OZ//COMMENTAIRES COVID//COMMENTAIRES DE MANDAT VACCIN//VACCIN IMPACT // LES CAS OMICROM DÉPASSENT MAINTENANT 1 MILLION POUR LE DEUXIÈME JOUR DE SUITE/CDC ADMET MAINTENANT QUE LES TESTS PCR DONNENT DES FAUX POSITIFS PENDANT 12 SEMAINES APRÈS L’EXPOSITION INITIALE // L’EUROPE AURA DES PRIX DU GAZ NATUREL ÉLEVÉS JUSQU’AU DÉBUT DE 2023/TURQUE ENCORE EFFONDRE // HISTOIRES DE MARAIS POUR VOUS CE SOIR

OR; EN BAS 5,00 $ à 1805,50 $

ARGENT : 22,85 $ EN BAS DE 22 CENTS

ACCÈS AU MARCHÉ :

OR 1804,00 $

ARGENT : 22,8 $

2

Aujourd’hui, les options comex ont expiré à 13h30. OTC et Londres expirent le 31 décembre

Bitcoin : prix du matin : 46 873 en baisse de 1074 $

Bitcoin: prix de l’après-midi: 47 947 $ 3169 $

Prix ​​du platine : clôture de 7,85 $ à 972,35 $

prix du palladium ; clôture de 9,90 $ à 1984,10

ÉCHANGE : COMEX 8/.65

ÉCHANGE : COMEX

CONTRAT : DÉCEMBRE 2021 COMEX 100 GOLD FUTURES

RÈGLEMENT : 1.810.200000000 USD

DATE D’INTENTION : 28/12/2021 DATE DE LIVRAISON : 30/12/2021

ENTREPRISE ORG NOM DE L’ENTREPRISE ÉMIS ARRÊTÉ

365 H ED&F HOMME CAPITA 6

435 H CAPITALE ÉCOSSE 57

624 H TITRES BOFA 57

661 C JP MORGAN 8

737 C AVANTAGE 2

TOTAL : 65 65

MOIS À CE JOUR : 35 883

NOMBRE D’AVIS DÉPOSÉS AUJOURD’HUI POUR LE DÉC. CONTRAT : 65 AVIS(S) POUR 6500 OZ (0,2021 TONNES)

total des avis à ce jour : 35 883 contrats pour 3 588 300 oz (111,611 tonnes)

CONTRAT ARGENT // DEC

140 AVIS DÉPOSÉ AUJOURD’HUI POUR 700 000 OZ/

nombre total d’avis déposés jusqu’à présent ce mois-ci 8159 : pour 45 795 000 once

GLD

AVEC DOWN D’OR 5,00 $ À 1810,50 $

ÉNORMES CHANGEMENTS DANS L’INVENTAIRE D’OR AU GLD : UN DÉPT DE : 2,03 TONNES D’OR DANS LE GLD/

EN CE QUI CONCERNE LES RETRAITS GLD : (AU COURS DES DERNIERS MOIS)

L’OR EST « RETOURNÉ » À LA BANQUE D’ANGLETERRE LORS DE L’APPEL DE LEURS BAUX : L’OR NE QUITTE JAMAIS LA BANQUE D’ANGLETERRE EN PREMIER LIEU. LA BANQUE SE PROTÈGE EN CAS DE DÉFAILLANCE COMMERCIALE

AUSSI LES INVESTISSEURS PASSANT À SPROTT PHYSICAL (phys) AU LIEU DE LA FRAUDULEUSE GLD//

C’EST UNE FRAUDE MASSIVE !!

975 GLD,66 TONNES D’OR //

Argent//SLV

SANS ARGENT AUTOUR ET ARGENT EN BAS DE 22 CENTS :

AUCUN CHANGEMENT DANS L’INVENTAIRE D’ARGENT AU SLV/ :

LES INVESTISSEURS PASSENT LE SLV AU PSLV DE SPROTT

INVENTAIRE DE FERMETURE SLV/ CE SOIR : 534,999 MILLIONS D’OZ

Voyons les données d’aujourd’hui

ARGENT//CONTOUR

SILVER COMEX OI TOMBE PAR UN PETIT 136 CONTRAITS À 141 246 ET REPOSE PLUS LOIN DU NOUVEAU RECORD DE 244 710, FIXÉ LE 25 FÉVRIER 2020.. AVEC LE GAIN DE 0,09$ EN ARGENT AU COMEX MARDI. NOS BANQUIERS N’ONT PAS RÉUSSI À FAIRE BAISSER LE PRIX DE L’ARGENT (IL A AUGMENTÉ DE 0,09 $) ET N’ONT PAS RÉUSSI À COUPER LES LONGUES D’ARGENT CAR NOUS AVONS UN FORT GAIN DE 697 CONTRATS SUR NOS DEUX ÉCHANGES.

NOUS DEVONS AVOIR EU :

I) ÉNORME COUVERTURE COURTE DES BANQUIERS CAR ILS SONT TRÈS ANCIEUX DE SORTIR DE L’ÉQUILIBRE !!/. II) NOUS AVONS AUSSI ACHETÉ UN RAPTOR DE REDDIT //. iii) UN FORT ÉCHANGE D’ÉCHANGE POUR LES PHYSIQUES iiii) UN ÉNORME ARGENT INITIAL POUR L’ARGENT COMEX MESURANT À 47,535 MILLIONS D’ONCES SUIVIE PAR LE PEF AUJOURD’HUI DE 75 000 OZ. JUMP TO LONDON V) PETITE TAILLE COMEX OI PERTE.

J’ENREGISTRE MAINTENANT LE DIFFÉRENTIEL EN OI DE LA PRÉLIMINAIRE À LA FINALE :

LA DIFFÉRENCE DE L’OI PRÉLIMINAIRE À L’OI FINAL AUJOURD’HUI : CONTRATS -235

ACCUMULATION HISTORIQUE DE L’ÉCHANGE POUR LES PHYSIQUES 29 DÉC. ACCUMULATION POUR L’ARGENT DE L’EFP/LA MAISON DES POIDS DE JPMORGAN/À PARTIR DU PREMIER JOUR/MOIS DE DÉC :

TOTAL DES CONTACTS pendant 21 jours, total des contrats : 19 247 ou …moyenne par jour : 916 contrats ou 4,58 millions d’onces par jour.

NOMBRE TOTAL D’OZ EN COURS D’EFP À LONDRES 19 247 CONTRATS X 5 000 PAR CONTRAT :

ÉGAL À : 96,240 MILLIONS D’ONCES

TOTAL DES CONTRATS EFP ÉMIS EN MILLIONS D’OZ SUR LES 7 DERNIERS MOIS :

MAI 137,83 MILLIONS

JUIN 149,91 MILLIONS D’ONCES

JUILLET 129,445 MILLIONS D’ONCES

AOT : MILLION D’OZ 140,120

SEPT. 28,230 MILLIONS D’ONCES//

OCT : 94,595 MILLIONS D’ONCES

NOV : 131 925 MILLIONS D’ONCES

RÉSULTAT : NOUS AVONS EU UNE PETITE DIMINUTION DES CONTRATS COMEX COMEX OI SILVER DE 88 AVEC NOTRE GAIN DE 9 CENT DE PRIX ARGENT AU COMEX // LUNDI LE CME NOUS A NOTIFIÉ QUE NOUS AVONS UNE TAILLE FORT EFP ÉMISSION DE 833 CONTRATS (833 CONTRATS ÉMIS POUR MAR ET 0 CONTRATS ÉMIS POUR TOUS LES AUTRES MOIS) QUI SORTIT DU COMEX ARGENT À LONDRES AINSI QUE LA FONCTION DOMINANTE AUJOURD’HUI :/ AINSI QU’AUJOURD’HUI / ÉNORME COURTE COUVERTURE DE BANQUIER QUAND ILS SONT SORTIES DE DODGE //// NOUS AVONS UN BON INITIAL SILVER OZ DE 47,535 MILLIONS D’OZ EN DÉC, SUIVIE D’AUJOURD’HUI 75 000 EFP JUMP VERS LONDRES.

NOUS AVONS DÉPOSÉ 140 AVIS AUJOURD’HUI POUR 700 000 OZ

OR//CONTOUR

EN OR, LE COMEX OPEN INTÉRÊT A ÉTÉ AUGMENTÉ D’UNE JUSTE TAILLE DE 2371 À 509 712 , ET PLUS PROCHE DE NOTRE NOUVEAU DISQUE (SET 24 JANV. 2020) À 799,541 ET AVANT CELA : (SET 6 JANV. 2020) À 797.110.

LA DIFFERENTIELLE DE L’OI PRELIMINAIRE A L’OI FINALE EN OR AUJOURD’HUI : -800 CONTRATS

L’AUGMENTATION JUSTE DU COMEX OI EST VENUE AVEC NOTRE GAIN AU PRIX DE 2,00 $//COMEX GOLD TRADING/MARDI/.AS EN ARGENT NOUS DEVONS AVOIR EU UNE ÉNORME COUVERTURE COURTE BANQUER/ALGO ACCOMPAGNANT NOTRE ÉCHANGE DE TAILLE JUSTE POUR UNE ÉMISSION PHYSIQUE. NOUS AVONS EU ZÉRO LIQUIDATION CAR LE GAIN TOTAL SUR NOS DEUX ÉCHANGES TOTALISAIT UN JUSTE TAILLE DE 3997 CONTRATS…

NOUS AVONS ÉGALEMENT UN ÉNORME CLASSEMENT INITIAL EN TONNAGE D’OR POUR DEC À 98.000 TONNES, SUIVIE DU FORT SAUT DE FILE D’AUJOURD’HUI DE 2100 OZ//, NOUVEAU STANDING 111,642 TONNES

MAIS TOUT DE ..C’EST ARRIVÉ AVEC NOTRE GAIN DE PRIX DE 2,00 $ EN CE QUI CONCERNE LE TRADING DU MARDI

NOUS AVONS OBTENU UN GAIN JUSTE DE 3197 CONTRATS OI (9,949 TONNES PAPIER) SUR NOS DEUX ÉCHANGES

ÉMISSION PEF

LE CME A LIBÉRÉ LES DONNÉES POUR ÉMISSION PEF ET IL COMPREND 826 CONTRATS DE PETITE TAILLE :

POUR FÉV 826 TOUS LES AUTRES MOIS ZÉRO // TOTAL : 826

Le NOUVEAU COMEX OI POUR LE COMPLEXE D’OR REPOSE À 509.712.

EN ESSENCE, NOUS AVONS UNE AUGMENTATION JUSTE DU TOTAL DES CONTRATS SUR LES DEUX CONTRATS DE 3197, AVEC 2371 CONTRATS AUGMENTÉS AU COMEX ET 826 EFP OI CONTRATS QUI ONT NAVIGÉ VERS LONDRES. AINSI LE GAIN TOTAL D’OI SUR LES DEUX ECHANGES DE 3997 CONTRATS OU 12.432 TONNES.

CALCULS DE GAIN/PERTE SUR NOS DEUX BOURSES

NOUS AVONS EU UNE PETITE ÉMISSION EN ÉCHANGE DE PRODUITS PHYSIQUES (826) ACCOMPAGNANT LE GAIN JUSTE DANS LE COMEX OI (2371): GAIN TOTAL SUR LES DEUX ÉCHANGES 3197 CONTRATS. NOUS AVONS AUCUN DOUTE 1) ÉNORME COUVERTURE COURTE DU BANQUIER, 2.) ÉNORME RÈGLEMENT INITIAL AU COMEX D’OR POUR LE DÉCEMBRE. A 98.000 TONNES/SUIVI DU SAUT DE FILE D’AUJOURD’HUI DE 13.500 OZ VERS LONDRES////NOUVEAU STANDING DE 111,486TONNES//. 3) LIQUIDATION LONGUE ZÉRO, 4) GAIN COMEX OI DE TAILLE JUSTE 5) PETITE ÉMISSION D’ÉCHANGE POUR PHYSIQUE

OPÉRATIONS D’ÉPANDAGE

(/MAINTENANT PASSER À L’OR) POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS, VOICI LES DÉTAILS

LA PROPAGATION DE LA LIQUIDATION A MAINTENANT COMMENCÉ ALORS QUE NOUS ALLONS VERS LE NOUVEAU MOIS DE FRONT ACTIF DE NOV. NOUS SOMMES MAINTENANT DANS L’OPÉRATION DE PROPAGATION DE L’OR

VOICI UN BREF RÉSUMÉ DE LA FAÇON DONT LES ESCROCS POLISSENT LONGTEMPS SANS SOUCI DANS L’EFFORT D’ÉPANDAGE ;MODUS OPERANDI DES BANQUIERS CORROMPUS QUANT À LA MANIÈRE QU’ILS GÉRENT LEURS INTÉRÊTS OUVERTS :VOICI COMMENT LES ESCROCS UTILISÉS SE PROPAGENT COMME NOUS SOMMES MAINTENANT DANS LE MOIS DE LIVRAISON NON ACTIF D’OCT VERS LE MOIS DE LIVRAISON ACTIVE DE NOV, POUR L’OR :

VOUS NOTEREZ ÉGALEMENT QUE L’INTÉRÊT OUVERT COMEX COMMENCE À AUGMENTER MAIS L’INTÉRÊT OUVERT DES SPREADERS L’EST AINSI. L’INTÉRÊT OUVERT CONTINUERA À AUGMENTER JUSQU’À UNE SEMAINE AVANT LE PREMIER JOUR AVIS D’UN PROCHAIN ​​MOIS DE LIVRAISON ACTIVE (DEC), ET C’EST LORSQUE LES ESCROCS VENDENT LEURS POSITIONS DIFFÉRENTES MAIS PAS À LA MÊME HEURE DE LA JOURNÉE. ILS UTILISERONT LE CTÉ VENDRE DE L’ÉQUATION POUR CRÉER LA CASCADE (AVEC LEURS AMIS COLLUSIFS), PUIS COUVERTURE DU CTÉ ACHAT DE LA SITUATION DE PROPAGATION À LA FIN DE LA JOURNÉE. ILS LE FONT POUR ÉVITER LA DÉTECTION DE LIMITE DE POSITION. LA LIQUIDATION DE LA FORMATION EN PROPAGATION CONTINUE PENDANT EXACTEMENT UNE SEMAINE ET SE TERMINE AU PREMIER JOUR AVIS.

ACCUMULATION HISTORIQUE DES ÉCHANGES POUR LES PHYSIQUES EN 2021 Y COMPRIS AUJOURD’HUI

DÉC

ACCUMULATION D’OR D’EFP CHEZ JP MORGAN’S HOUSE OF BRIBES : (ÉCHANGE DE PHYSIQUE) POUR LE MOIS DE DÉC : 43 696 CONTRATS OU 4 369 600 oz OU 135,91 TONNES (21 JOUR(S) DE NEGOCIATION ET AINSI EN MOYENNE : 2080 CONTRATS EFP PAR JOUR DE NEGOCIATION

POUR VOUS DONNER UNE IDEE DU MONTANT DE CES VIREMENTS EFP : CE MOIS EN 21 JOUR(S) DE NEGOCIATION EN TONNES : 135,91 TONNES

PRODUCTION D’OR ANNUELLE TOTALE, 2020, DANS LE MONDE EX CHINE EX RUSSIE : 3555 TONNES

AINSI LES TRANSFERTS EFP REPRÉSENTENT 135,91/3550 x 100 % TONNES 3,83 % DE LA PRODUCTION ANNUELLE MONDIALE

ACCUMULATION D’OR DE L’ANNÉE 2021 EFP À CE JOUR

JANVIER : 265,26 TONNES (EN AUGMENTATION RAPIDE DE NOUVEAU)

FÉV : 171.24 TONNES ( RALENTISSEMENT CERTAINEMENT ENCORE).

MARS:. 276,50 TONNES (ENCORE FORT/

AVRIL : 189..44 TONNES (ENCORE RALENTISSEMENT DRAMATIQUE // OR EN RETOUR)

MAI : 250,15 TONNES (MAINTENANT EN AUGMENTATION fulgurante)

JUIN : 247,54 TONNES (FINALE)

JUILLET : 188,73 TONNES FINALE

AOT : ÉMISSION FINALE DE 217,89 TONNES.

SEPT 142.12 TONNES ÉMISSION FINALE ( BASSE ÉMISSION)_

OCT : 141,13 TONNES ÉMISSION FINALE (ÉMISSION FAIBLE)

NOV: 312,46 TONNES ÉMISSION FINALE//NOUVEAU RECORD !! (AUGMENTANT RENFORCEMENT)//SIGNE DE VRAI STRESS//DEPASSANT LE RECORD DE MARS 2021 DE 276,50 TONNES D’EFP

DÉC. 135,91 TONNES//ÉMISSION INITIALE// PETITE

CE QUI EST ALARMANT POUR MOI, SELON NOTRE EXPERT DE LONDRES ANDREW MAGUIRE, C’EST QUE CES EFP SONT TRANSFÉRÉS À CE QUI S’APPELLE LES OBLIGATIONS DE CONTRAT DE TRANSFERT DE SÉRIE ET ​​CES CONTRATS DURENT MOINS DE 14 JOURS. AU-DELÀ DE 14 JOURS, CEUX-CI DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS ET ENVOYÉS AU CONTRLEUR DE GRANDE-BRETAGNE POUR SURVEILLER LES RISQUES POUR LE SYSTÈME BANCAIRE. SI C’EST VRAI, ALORS C’EST UNE CONSPIRATION MASSIVE POUR FRAUDE CAR NOUS TÉMOIGNONS MAINTENANT D’UNE ÉMISSION TOTALE Monstrueuse D’EFP LORSQU’IL SE REND DANS LE STRATOSPHÈRE.

