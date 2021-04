CDC et Fauci prennent désormais en charge les politiques de masquage pour lesquelles Scott Atlas a été évincé ⋆ .

Le Dr Anthony Fauci a déclaré à CNN le week-end dernier que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis devraient publier de nouvelles directives suggérant des politiques de masque extérieur assouplies.

«Le risque lorsque vous êtes à l’extérieur – ce que nous disons depuis le début – est extrêmement faible», a déclaré Fauci, qui est connu pour faire volte-face sur les conseils COVID-19. «Et si vous êtes vacciné, c’est encore plus bas. Vous entendrez donc bientôt ce genre de recommandations. »

Si ma mémoire est bonne, Scott Atlas disait cela le plus fort, et il était à court de Dodge. https://t.co/SnbP7PgmaN – Philip Melanchthon Wegmann (@PhilipWegmann) 26 avril 2021

Alors que Fauci a passé la majeure partie de l’année dernière à faire la couverture médiatique, les succès télévisés et d’autres opportunités de rester sous les feux de la rampe, un autre conseiller en politique de santé qui a siégé au groupe de travail sur le coronavirus de l’ancien président Donald Trump pendant plus de 100 jours a averti que Fauci, le Le CDC et d’autres participants à la «pensée de groupe» scientifique entourant le COVID-19 pourraient avoir une mauvaise approche du virus.

Le Dr Scott Atlas a été l’une des premières et seules voix dans la lutte contre le COVID qui a repoussé le masquage à l’extérieur et a remis en question le récit dominant selon lequel la conquête du virus nécessitait une approche pleine de peur.

«Pourquoi diable porterais-tu un masque si tu fais du vélo tout seul dehors? Pourquoi diable porteriez-vous un masque si vous conduisez votre propre voiture? Pourquoi diable voudriez-vous porter un masque si vous êtes seul dans le désert? Atlas a déclaré à Real Clear Politics en octobre.

Atlas en octobre: ​​«Pourquoi diable porterais-tu un masque si tu fais du vélo tout seul dehors? Pourquoi diable porteriez-vous un masque si vous conduisez votre propre voiture? Pourquoi diable voudriez-vous porter un masque si vous êtes seul dans le désert? – Philip Melanchthon Wegmann (@PhilipWegmann) 26 avril 2021

Les porte-parole du CDC, cependant, étaient clairement opposés à la pensée d’Atlas. Pendant les verrouillages de 2020 et la réouverture des controverses, l’ancien directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a déclaré que «tout [Atlas] dit que c’est faux. »

Fauci a également laissé entendre que si la plupart des membres du groupe de travail COVID semblaient être sur la même longueur d’onde, il y avait une «valeur aberrante» évidente. Les personnes qui lancent ces critiques, a déclaré Atlas, sont motivées par l’attention qui leur est accordée par les médias et sont «simplement habituées à la pensée de groupe et non aux personnes informées qui ont un processus de pensée critique».

«Le CDC a beaucoup de bons scientifiques, j’en suis sûr, mais quand le chef du CDC a brandi un masque et a dit qu’un masque est meilleur qu’un vaccin, c’est absurde. Ce n’est pas de la science. C’est contraire à toute pensée rationnelle », a noté Atlas.

Les porte-parole des médias corporatifs de gauche se sont également inspirés de ces critiques et ont martelé à plusieurs reprises Atlas pour avoir recommandé la réouverture des écoles et des villes au milieu de la pandémie, évitant de masquer sauf dans certains cas et plaidant pour ne pas faire taire la dissidence scientifique. Un ancien responsable d’Obama a même appelé Atlas à perdre sa licence médicale.

Alors qu’Atlas a souligné à plusieurs reprises des données signalant que «l’un des plus grands échecs des visages de la santé publique dans ce pays» était des verrouillages prolongés, Big Tech s’est également engagé dans la lutte pour le censurer pour avoir souligné que les preuves de l’utilisation généralisée des masques étaient fragiles et ne doit être appliqué que dans certaines situations avec des individus à haut risque. YouTube, propriété de Google, a supprimé une interview d’Atlas expliquant comment les verrouillages imposés par le gouvernement faisaient plus de mal que de bien pour avoir prétendument violé ses conditions de service.

Alors que le CDC continue de se retirer de ses recommandations, dont beaucoup ont été examinées pour manque de preuves scientifiques, les affirmations d’Atlas qui étaient autrefois utilisées par les politiciens, les médias d’entreprise et d’autres escrocs pour radier la science font soudainement un retour.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.