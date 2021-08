CDC exposé pour avoir diffusé de fausses informations sur la contagiosité de la variante Delta – RedState ⋆ .

Le sénateur Rand Paul (R-KY) a appelé le CDC pour être «anti-science», et il semble qu’il y ait une autre chose qu’il pourrait souligner aujourd’hui qui soutiendrait sa demande.

Il y a deux choses que vous regardez lorsque vous jugez un virus : la transmissibilité et la gravité.

Bien que le coronavirus de Wuhan soit assez transmissible, son effet n’est pas aussi grave que, par exemple, Ebola qui a une létalité bien plus grande.

Mais dans quelle mesure la nouvelle variante Delta que le groupe Biden est en train de renverser est-elle transmissible?

Le CDC a affirmé le 26 juillet dans un diaporama qu’il était aussi contagieux que la varicelle – l’un des virus les plus contagieux de tous les temps.

Ce graphique du @CDCgov montre à quel point la variante COVID Delta est contagieuse, à égalité avec la varicelle pic.twitter.com/svKwL404G0 – Hayley Wielgus (@HayleyWielgus) 31 juillet 2021

Ensuite, bien sûr, les médias ont diffusé cela partout. Remarquez l’aide du Dr Zeke Emanuel dans la promotion de cette affirmation.

“Très inquiétant”: un document du CDC indique que la variante Delta est aussi contagieuse que la varicelle @ZekeEmanuel @DrJeanneM https://t.co/lOIQaLWPhY – Andrea Mitchell (@mitchellreports) 30 juillet 2021

Naturellement, cela incite les gens à réagir de manière excessive aux nouvelles.

Mais comme le rapporte NPR, ce n’était pas vrai.

Le CDC a déclaré que la variante Delta est aussi contagieuse que la varicelle. Ce n’est pas exact https://t.co/1qo1q53cib – NPR Health News (@NPRHealth) 11 août 2021

Le biologiste évolutionniste et biostatisticien Tom Wenseleers de l’Université de Louvain en Belgique a expliqué la différence entre la variante Delta et la transmissibilité de la varicelle. Le R0 ou «R néant» est le nombre de personnes qu’une personne malade infectera, en moyenne, lorsque l’ensemble de la population est vulnérable au virus. Pour la varicelle, ce nombre est d’environ 9 ou 10 personnes. Pour la variante Delta, c’est moins, a-t-il dit – quelque part entre 6 et 7. Toujours très transmissible, et plus que la souche d’origine qui était entre 2 et 3, mais pas la même chose que la varicelle.

Alors, comment se sont-ils trompés en disant que c’était “tout aussi transmissible?”

D’une part, le document divulgué sous-estimait le R0 pour la varicelle et surestimait le R0 pour la variante delta. “Les valeurs R0 pour delta étaient préliminaires et calculées à partir de données provenant d’un échantillon plutôt petit”, a déclaré un responsable fédéral à NPR. La valeur de la varicelle (et d’autres R0 dans le diaporama) provenait d’un graphique du New York Times, qui n’était pas tout à fait exact.

Oups. Encore une fois, faire des commentaires et des politiques basés sur quelque chose qui est tout simplement faux et justifierait plus de peur. Alors, comment sont-ils tenus pour responsables de diffuser des choses comme celle-ci qui sont tout simplement fausses ?

Essayaient-ils de donner l’impression qu’ils avaient des preuves très solides de leur inversion sur les masques ? Essayaient-ils d’attirer l’attention des gens ? Ou, disons, les diapositives représentaient-elles un point de vue minoritaire/hétérodoxe au sein du CDC, une personne en désaccord avec la position de l’agence sur Delta ? – Nate Silver (@NateSilver538) 11 août 2021