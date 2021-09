CDC : Les non vaccinés ont 11 fois plus de risques de mourir du Covid-19

Alors que l’administration Biden intensifie ses efforts pour obtenir des coups de feu, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié vendredi une nouvelle étude qui souligne l’efficacité des vaccins Covid-19 contre les maladies graves ou la mort.

L’étude, qui a examiné les hospitalisations et les décès dus au Covid-19 sur une période de plus de trois mois, a révélé que les personnes non vaccinées sont plus de 10 fois plus susceptibles d’être hospitalisées avec Covid-19 que celles qui ont été vaccinées, et 11 fois plus susceptible de mourir du virus, selon la directrice du CDC, Rochelle Walensky.

Les résultats, ainsi que ceux de deux autres études également publiés par le CDC vendredi, sont toujours une publication anticipée, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir des changements dans les versions finales. Mais les résultats fournissent néanmoins une certaine clarté sur l’état de la pandémie tandis que la variante delta continue de laisser sa marque sur les communautés à travers le pays.

L’étude a révélé qu’à mesure que la variante delta devenait plus répandue aux États-Unis au cours de l’été, la protection contre les infections initiales diminuait légèrement – ​​mais «l’efficacité du vaccin contre l’hospitalisation et la mort n’a pratiquement pas diminué pendant toute la période», a rapporté le Washington Post.

En effet, une autre des études a confirmé que l’efficacité reste élevée dans tous les domaines : en moyenne, les trois vaccins disponibles aux États-Unis – Moderna, Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson – étaient efficaces à 86 % pour prévenir les hospitalisations dues à Covid-19 et 82 pour cent efficace pour prévenir les visites aux urgences ou aux soins d’urgence. Les chercheurs ont également découvert que Moderna était le plus efficace pour prévenir les hospitalisations, à 95 %, l’injection de Johnson & Johnson offrant une protection d’environ 60 % contre les admissions à l’hôpital.

Malgré l’efficacité remarquable des vaccins Covid, cependant, le virus continue de sévir alors que le pays lutte contre la résistance au vaccin.

Les Américains sont toujours à la traîne par rapport aux autres pays riches en matière de vaccination, et seulement 52,76 % des Américains éligibles sont complètement vaccinés, selon le New York Times. Environ 700 000 doses de vaccin sont administrées chaque jour aux États-Unis, soit environ 300 000 de moins que le programme de vaccination du Japon rapporte actuellement, malgré la plus petite population du Japon.

Actuellement, les États-Unis enregistrent en moyenne près de 146 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour. (Comparez cela avec juin, qui a vu plusieurs jours consécutifs avec moins de 12 000 cas signalés.) Au plus fort de la pandémie l’hiver dernier, le pays signalait en moyenne plus de 250 000 cas par jour.

Mais un nouveau mouvement vers des exigences vaccinales plus strictes coïncide avec une diminution de 7% des cas quotidiens de Covid-19 au cours des deux dernières semaines, selon les derniers chiffres du New York Times. Les tests ont augmenté de 8% au cours de la même période, avec plus de 1,6 million de tests administrés par jour en moyenne.

Les décès, cependant – qui ont tendance à accuser un retard dans les nouveaux cas – sont actuellement en augmentation aux États-Unis. Vendredi, le pays enregistrait en moyenne plus de 1 600 décès par jour dus au virus. Bien que cette statistique soit sombre, cependant, il y a des signes que la vague estivale alimentée par le delta se stabilise au moins à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner.

Les cas dans le Mississippi, où le virus a mis à rude épreuve la capacité hospitalière au-delà de ses limites, ont chuté de 37% au cours des deux dernières semaines. Au Tennessee, qui compte actuellement le plus grand nombre de cas par habitant de tous les États, le taux de vaccination a augmenté de 47% du 12 juillet au 2 août, et le taux d’augmentation des infections dans l’État a commencé à ralentir.

“Notre patience s’épuise”

Alors que les États-Unis continuent de lutter contre Covid-19, le président Joe Biden a annoncé jeudi que toutes les entreprises privées de plus de 100 employés devaient exiger soit la vaccination, soit un test hebdomadaire Covid-19.

“Beaucoup d’entre nous sont frustrés par les près de 80 millions d’Américains qui ne sont toujours pas vaccinés, même si le vaccin est sûr, efficace et gratuit”, a déclaré Biden lors d’une conférence de presse, dénonçant ce qu’il a appelé la “politique pandémique” de Les dirigeants républicains qui ont minimisé Covid-19, répandu la désinformation et se sont battus contre des mesures telles que la vaccination et le port du masque.

“Nous ne pouvons pas permettre à ces actions de faire obstacle à la protection de la grande majorité des Américains qui ont fait leur part et veulent reprendre une vie normale”, a déclaré Biden.

Les entreprises américaines se réchauffent également aux mandats en matière de vaccins, de grandes entreprises comme United Airlines et Tyson Foods mettant en œuvre des exigences en matière de vaccins pour les travailleurs. United, qui a fixé en août au 27 septembre la date limite pour que tous ses employés basés aux États-Unis se fassent vacciner, affirme que plus de la moitié de ses employés auparavant non vaccinés ont depuis été vaccinés, selon NPR.

Le Covid-19 pédiatrique est en hausse

Cependant, malgré la protection importante offerte par les vaccins, tout le monde n’est pas encore éligible. La Food and Drug Administration n’a pas encore autorisé un vaccin Covid-19 pour les enfants de moins de 12 ans, et les cas pédiatriques de Covid-19 augmentent alors que les enfants retournent à l’école en personne – en particulier dans les États qui ont repoussé les mandats de masque.

Les écoles publiques de la ville de New York, le plus grand système scolaire du pays, testeront leurs propres politiques Covid-19 lundi au début de l’année scolaire. Tous les employés du ministère de l’Éducation de la ville de New York doivent être complètement vaccinés avant le 27 septembre.

C’est également le cas à Los Angeles, qui est devenu jeudi le premier grand district scolaire public aux États-Unis à imposer les vaccins Covid-19 pour tous les élèves éligibles ainsi que pour les enseignants après un vote unanime du conseil scolaire.

En Floride, où le gouverneur Ron DeSantis se bat actuellement pour empêcher les districts d’exiger des masques, les décès pédiatriques dus à Covid-19 ont plus que doublé depuis juillet. Alors que le nombre de décès est encore extrêmement faible par rapport aux autres groupes d’âge – seuls 17 enfants sont morts de Covid-19 dans l’État depuis le début de la pandémie – sept de ces décès ont eu lieu entre mars 2020, lorsque l’épidémie a commencé aux États-Unis , et juillet 2021, une période de 15 mois. Les 10 autres ont eu lieu après le 30 juillet de cette année, a rapporté Politico jeudi.

De plus, selon Politico, le Bureau des droits civils du ministère de l’Éducation enquête sur la politique de mandat anti-masque du système d’éducation publique de Floride. Dans une lettre à Robert Corcoran, commissaire du ministère de l’Éducation de Floride, la secrétaire adjointe par intérim aux droits civils Suzanne Goldberg a averti que la politique pourrait violer les droits civils des enfants handicapés en les empêchant de « revenir en toute sécurité à l’éducation en personne ».

Compte tenu de l’augmentation des cas pédiatriques – et de l’examen minutieux des politiques de prévention de Covid-19 à l’école – la pression est exercée sur les fabricants de vaccins pour déterminer si leurs inoculations sont sans danger pour les enfants.

Selon le journal allemand Der Spiegel, BioNTech partagera les résultats de ses essais cliniques sur les enfants âgés de 5 à 11 ans ce mois-ci, cherchant à obtenir l’approbation mondiale du vaccin pour une utilisation dans ce groupe d’âge.

Cela pourrait signifier que le vaccin Pfizer-BioNTech pourrait être autorisé pour les enfants de ce groupe d’âge dès la fin octobre, a rapporté . vendredi.

BioNTech, qui s’est associé à Pfizer pour fabriquer son vaccin, a également l’intention de demander l’approbation pour une utilisation chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans d’ici la fin de l’année, et Moderna a déclaré avoir rempli sa liste d’essais cliniques de son vaccin chez les enfants âgés de 6 à 11 ans et travaille à la détermination d’un dosage approprié pour les enfants dès l’âge de 6 mois.

En attendant, cependant, les responsables de Biden ont souligné que l’adoption généralisée du vaccin parmi les personnes éligibles au vaccin est le meilleur moyen de réduire les cas pédiatriques de Covid-19.

« C’est pourquoi cette responsabilité collective que nous avons en tant que société est de nous assurer que nous ne prenons pas seulement soin de notre propre santé, mais que nous réduisons les risques de transmettre un virus à quelqu’un de plus vulnérable – c’est pourquoi c’est si important », Surgeon General Vivek Murthy a déclaré vendredi. « Et c’est ce que les efforts annoncés hier par le président nous aideront à faire : réduire la transmission, protéger des vies et protéger nos enfants également. »

Nous avons une demande

Dans des moments comme celui-ci – alors que les gens luttent pour comprendre les variantes et les vaccins, et que les enfants retournent à l’école – de nombreux points de vente suppriment leurs murs de paiement. Le contenu de Vox est toujours gratuit, en partie grâce au soutien financier de nos lecteurs. Nous couvrons la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an et demi. Dès le début, notre objectif était d’apporter de la clarté au chaos. Donner aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Et on ne s’arrête pas.

Au cours des 30 prochains jours, nous visons à ajouter 2 500 contributions individuelles pour aider à garder notre couverture de la crise de Covid-19 gratuite pour tous ceux qui en ont besoin. Comme chacun de nous est en aussi bonne santé que son voisin le plus malade, il est essentiel que les gens puissent accéder gratuitement à des informations claires sur la pandémie. Nous aiderez-vous à atteindre notre objectif en contribuant à Vox avec aussi peu que 3 $ ?