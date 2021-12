CDC: les taux de variante Omicron les plus élevés à New York, New Jersey

Selon la directrice du CDC, Rochelle Walensky, la variante Omicron de COVID-19 se propage plus rapidement à New York et au New Jersey par rapport aux autres États. Walensky a déclaré que la nouvelle variante représenterait environ 3% des infections génétiquement séquencées à l’échelle nationale, les taux les plus élevés étant enregistrés dans ces deux États.

« Dans certaines régions du pays, les estimations d’Omicron sont encore plus élevées, y compris à New York et au New Jersey, où le CDC prévoit qu’omicron pourrait représenter environ 13% de tous les cas », a déclaré Walensky lors d’un point de presse COVID-19.

Les experts ont suggéré que les taux de cas sont probablement largement sous-déclarés en raison de la transmissibilité facile de la variante. Le directeur du CDC a déclaré qu’Omicron est plus contagieux que Delta, qui représente actuellement la majorité des cas de COVID-19 du pays. Omicron dépassera probablement delta dans un proche avenir, car les cas doublent quotidiennement.

Malgré un taux de transmissibilité plus élevé, des symptômes bénins ont été largement signalés ou enregistrés. Des chercheurs du Massachusetts ont récemment découvert que la nouvelle variante partage un code génétique avec le virus responsable du rhume. Selon les chercheurs, cela pourrait expliquer pourquoi le virus se propage plus rapidement avec des symptômes extrêmement légers. L’étude est actuellement en attente d’examen par les pairs.

En ce qui concerne les taux de cas d’Omicron, New York et le New Jersey sont en tête du pays malgré des taux de vaccination élevés dans les deux États. Selon la Mayo Clinic, 70,5% des New-Yorkais ont reçu au moins deux doses d’un vaccin COVID-19 tandis que le New Jersey est légèrement à la traîne avec 69,5%. Cela place les deux États parmi les 10 premiers en ce qui concerne les taux de vaccination des États, derrière seulement une poignée d’États de la Nouvelle-Angleterre et de la Virginie-Occidentale. Le CDC a précédemment déclaré que seulement 20% des cas d’Omicron ont été enregistrés chez des individus non vaccinés.

Tendance :

VIDÉO : Des vents semblables à des bols de poussière soufflent de la terre sur Kansas Town, descendent des lignes électriques, propagent des incendies et ferment des routes

Malgré cela, Walensky a insisté sur la nécessité pour les individus de se faire vacciner lors de la conférence de presse de mercredi. « Cela signifie qu’il est vital que tout le monde se fasse vacciner et booster s’il est éligible », a déclaré Walensky, soulignant la transmissibilité de la nouvelle variante.

Le Dr Anthony Fauci a également pesé, déclarant qu’omicron a une capacité «assez profonde» à échapper à la protection fournie par les vaccins à ARNm à deux doses largement diffusés produits par Moderna et Pfizer. Fauci a ensuite encouragé les injections de rappel, ajoutant qu’elles renforçaient l’immunité « à hauteur d’une multiplication par 38 ».

Fauci a ajouté que les injections de rappel se sont avérées efficaces pour prévenir les hospitalisations chez Omicron. « Si nous n’avions pas ces outils, je vous dirais d’être vraiment très inquiet », a déclaré Fauci. « Les schémas de vaccination de rappel fonctionnent contre Omicron », a déclaré Fauci, ajoutant, « à ce stade, il n’y a pas besoin d’un rappel spécifique à une variante : »

Certains pays, dont Israël, ont mis à jour la définition de « entièrement vacciné » pour inclure les injections de rappel. Les villes avec des exigences strictes en matière de vaccins, telles que New York et Los Angeles, n’ont pas encore fait des rappels une exigence pour obtenir le statut « entièrement vacciné », pas plus que le gouvernement fédéral, mais la possibilité reste sur la table. Le PDG de Pfizer-BioNTech, Ugur Sahin, a récemment révélé que la société travaillait sur un vaccin spécifique à Omicron qui serait administré en trois doses.

Omicron va-t-il changer vos plans de Noël ?

Oui : 0% (0 Voix)

Non : 0% (0 vote)

Cela s’ajouterait aux deux doses initiales du vaccin et d’un rappel, pour un total de six injections au total.

National File s’engage à faire en sorte que votre voix soit entendue et qu’elle le soit. Pour que votre parole reste libre, nous passons notre plateforme de commentaires à Insticator. Ne t’inquiète pas! Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte de commentaire avec Insticator. Nous transférerons les commentaires précédents sur notre nouveau site, puis vous pourrez lier vos commentaires passés à votre nouveau compte Insticator. Si vous avez des commentaires ou des questions sur votre compte de commentaires Insticator, veuillez les envoyer par courrier électronique à l’adresse : [email protected]