CDC : Omicron représente 95% des nouveaux cas américains

La variante omicron représentait 95% des nouvelles infections à coronavirus la semaine dernière, selon les dernières estimations des autorités sanitaires américaines. Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié mardi leurs dernières estimations. Le CDC utilise des données de surveillance génomique pour faire des projections sur les versions des virus COVID-19 qui causent le plus de nouvelles infections.

Les dernières estimations suggèrent un changement spectaculaire – en seulement un mois – dans lequel la version du coronavirus est la plus abondante. À partir de la fin juin, la variante delta était la principale version à l’origine d’infections aux États-Unis. Le CDC a déclaré que plus de 99,5 % des coronavirus étaient des deltas à la fin novembre.

Les estimations du CDC sont basées sur des spécimens de coronavirus collectés chaque semaine par des laboratoires universitaires et commerciaux et des services de santé d’État et locaux. Les scientifiques analysent leurs séquences génétiques pour déterminer quelles versions des virus COVID-19 sont les plus abondantes.

Cependant, ces spécimens ne représentent qu’une petite fraction de ce qui existe. Plus de 2,2 millions de cas ont été signalés la semaine dernière aux États-Unis. Le CDC a révisé ses estimations au cours des dernières semaines à mesure qu’il obtient plus de données.

