CDC prouve qu’il ne peut pas faire confiance. 10z viral

Le CDC a clairement et délibérément manipulé le nombre COVID en Floride, évidemment pour des raisons politiques. Ils combiné plusieurs jours de chiffres pour faire les gros titres que Flordia a plus de cas de COVID en une seule journée que quiconque. Deuxièmement, je suis allé jeter un œil et je n’ai pas vu d’hôpitaux débordés. Un ami est allé à l’hôpital hier avec des douleurs à la poitrine et a été retourné dans les 4 heures avec des radiographies et un électrocardiogramme.

Un ami dont le petit-fils travaille dans un hôpital a déclaré que de nombreuses infirmières avaient refusé de se faire vacciner. Ils ont fait valoir qu’ils avaient travaillé pendant un an avec des patients COVID non vaccinés. Non c’est un risque pour la santé ?

Le CDC est totalement indigne de confiance, tout comme la FDA et le NIH. Lorsque Fauci apparaît dans une vidéo pour le Forum économique mondial de Klaus Schwab disant que le problème n ° 1 n’est pas COVID, mais l’inégalité, il n’y a plus personne à qui faire confiance dans les soins de santé à Washington.

Je l’ai prévenu dès le départ, les virus mutent. Ils évolueront pour vaincre un vaccin. La variante Delta est moins mortelle mais se propage plus facilement. Maintenant, il existe la dernière mutation Lambda qui circule en Amérique du Sud et qui est résistante aux vaccins. Tout ce récit qui UNE FOIS chaque dernière personne dans le monde est vaccinée, COVID sera vaincu et nous pourrons revenir à la normale. C’est tellement scandaleux FAUX des informations qui devraient être fermées par YouTube et Facebook, mais ils sont au lit avec cette même conspiration contre l’humanité. COVID a animaux déjà infectés et c’est dans la faune. Les Lions ont testé positif dans les zoos. La classe de santé de base 101 montre que les virus qui peuvent infecter les animaux ne seront jamais éradiqués.

Qu’arrivera-t-il aux marchés financiers lorsqu’ils se réveilleront et réaliseront – OMG – qu’il y aura JAMAIS être un retour à la normale car COVID ne peut pas être vaincu par ces vaccins ! Je pense que ce n’est pas la Chine ni l’armée américaine qui ont déclenché le COVID. Il a été libéré SEULEMENT par les personnes bénéficiant de cette folie. Plus tôt nous aurons un RÉEL enquête, plus tôt le monde se réveillera ! Oubliez d’essayer de prouver que les élections ont été truquées, infligez une amende au laboratoire qui a été payé pour libérer ce virus à Wuhan.

