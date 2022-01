CDL 2022 Kickoff Classic Bracket révélé

La saison CDL 2022 démarre la semaine prochaine !

La troisième saison de la Call of Duty League débutera la semaine prochaine alors que nous commençons avec le Kickoff Classic. De retour de l’année dernière, le Kickoff Classic voit les 12 équipes de la COD League s’affronter pour commencer la nouvelle saison. L’événement de cette année a cependant quelques différences, alors voici tout ce que vous devez savoir.

Format classique de lancement

Le Kickoff Classic voit les équipes s’affronter dans une tranche d’élimination unique sur trois jours, du 21 au 23 janvier. Les équipes sont classées dans le groupe après le classement final de la saison 2021 ; résultant en FaZe, Toronto, Minnesota et OpTic, recevant un laissez-passer au premier tour.

Quatre matchs seront joués vendredi et samedi, tandis que dimanche comprendra les deux demi-finales et la grande finale. Bien que le format de la série n’ait pas encore été confirmé, nous supposons que les équipes suivront le nouveau format Challengers de Hardpoint, SnD, Hardpoint, Hardpoint, SnD. Aucun point CDL n’est attribué lors de cet événement, mais il y a un prix de 30 000 $ pour l’équipe gagnante.

Bracket classique du coup d’envoi

Le Kickoff Classic suivra le Bracket ci-dessous :

Vendredi 1/21

Seattle Surge vs London Royal Ravens New York Subliners vs Boston LA Thieves vs Paris Legion Florida Mutineers vs Los Angeles Guerrillas

Un match que tout le monde voudra regarder est NYSL contre Boston. Avec la rumeur selon laquelle l’alignement de Boston comprenant TJHaly, lui-même et Crimsix pourraient mener une bataille très divertissante tout au long du match.

Le Kickoff Classic se déroule dans l’arène de l’esport au Texas, en présence de spectateurs. L’action commence le vendredi 21 janvier et vous ne voudrez pas la manquer.