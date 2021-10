CDPR retarde les mises à niveau de nouvelle génération pour Cyberpunk 2077, The Witcher 3

Capture d’écran : CDPR

Non, vous n’êtes pas en train de devenir (cyber)punk. CD Projekt Red a retardé les mises à jour prévues de nouvelle génération pour ses deux jeux de rôle massifs, Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Wild Hunt.

« Nous avons une mise à jour importante concernant [the] mises à jour de nouvelle génération de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 », a déclaré la société dans un communiqué publié sur Twitter. « Sur la base des recommandations fournies par les équipes supervisant le développement des deux jeux, nous avons décidé de reporter leurs sorties jusqu’en 2022. »

CD Projekt Red a déclaré que la mise à niveau de nouvelle génération pour Cyberpunk 2077 est désormais prévue pour le premier trimestre de l’année prochaine, tandis que la mise à niveau pour The Witcher 3: Wild Hunt sortira au cours du trimestre suivant. Les deux devaient initialement sortir avant la fin de 2021.

Les joueurs étaient sans aucun doute ravis de jouer à une version améliorée de The Witcher 3, l’un des jeux qui ont défini la dernière décennie de jeu, sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Le jeu fonctionne au moins et se joue parfaitement bien, via la rétrocompatibilité sur ces consoles. (Et pour répondre à vos attentes, vous devez également considérer qu’une mise à niveau de nouvelle génération pour un jeu de six ans le rendra sans aucun doute plus joli et se chargera plus rapidement, mais vous jouerez toujours un enfant de six ans Jeu.)

Le déploiement de la mise à niveau de nouvelle génération de Cyberpunk 2077 est plus urgent. A présent, l’histoire du trouble shooter-RPG a été racontée à mort (bon récapitulatif ici si vous en avez besoin). En juin, le PDG de CD Projekt Red, Adam Kiciński, a déclaré que Cyberpunk 2077 était enfin à un niveau de jouabilité « satisfaisant », libérant l’équipe de développement pour qu’elle se concentre sur de nouveaux contenus, y compris ces versions plus élégantes attendues, plutôt que de combler les trous numériques du jeu avec Scotch numérique.

Personnellement, j’ai attendu de terminer Cyberpunk 2077 (j’en suis à environ 20 heures) jusqu’à la sortie des versions de nouvelle génération. Cyberpunk est, de l’avis de tous, un jeu extrêmement long. Compte tenu de son ampleur et de la nature éphémère et fugace du temps, je n’y jouerai probablement qu’une seule fois. Pourquoi passer du temps sur la version inférieure alors qu’une avec toutes les cloches et les sifflets est à l’horizon ?

Dans tous les cas, moi et toute autre personne dans ma position devra attendre un peu plus longtemps. Lorsque la version mise à jour sortira finalement, cela ressemblera-t-il toujours à un tout nouveau jeu, digne d’une dénomination de nouvelle génération ? Ou jouera-t-il comme un jeu vieux de trois ans, une capsule temporelle visuellement époustouflante mais encore poussiéreuse d’une époque antérieure d’une industrie qui évolue assez rapidement pendant trois ans pour ressembler à une éternité mineure ?