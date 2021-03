Ce 1 ultra-similaire ne coûte que 30 $

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Quelqu’un a-t-il servi plus d’inspiration mode cette année que Katie Holmes? L’actrice a été couchée pendant un petit moment, mais maintenant nous ne pouvons pas passer une journée sans une dose d’inspiration de style de sa part – et c’est comme ça que nous l’aimons. Elle nous a épatés avec ses longs manteaux et ses jolis pulls tout l’hiver, et maintenant que le printemps plus chaud a commencé à faire connaître sa présence, elle ne se retient pas!

L’autre jour, Holmes portait une robe de printemps tout simplement magnifique en se promenant dans les rues de New York – finissant son look avec de simples baskets blanches, un masque facial et un sac à bandoulière Chloé. Nous voulions une robe comme la sienne. Bien sûr, le problème était que lorsque nous avons trouvé la robe Ulla Johnson elle-même, nous avons trouvé une étiquette de prix de 795 $ pour l’accompagner – sans parler des tailles en rupture de stock. C’est pourquoi nous avons fini par parcourir Amazon jusqu’à ce que nous en trouvions un avec les mêmes vibrations (mais un prix bien inférieur)!

Obtenez la robe fluide à volants en coton à demi-manches d’été R.Vivimos à partir de seulement 30 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Tout comme la robe Holmes (vue ici), cette robe R.Vivimos a des manches bouffantes contrastantes, une cravate sur la poitrine, une silhouette longue et un joli imprimé à pois. Il a également la même ambiance fluide et chaude. Nous l’avons vu et nous savions que c’était exactement le type de look que nous recherchions, et nous avons peut-être crié un peu quand nous avons découvert que c’était dans notre budget – et nous avons eu de merveilleuses critiques!

Alors que nous avons d’abord choisi la version blanche pour canaliser plus étroitement le look de Holmes, la robe grise est également un excellent choix pour un style extrêmement similaire. Ne vous limitez pas cependant. Il y a 14 options au total. Optez pour un vert armée, un violet lilas, une orange melon ou un rose rougissant. Que diriez-vous d’un rouge vampy ou bleu ciel – ou même d’un neutre comme le beige? Vérifiez-les tous!

Comme vous le savez, porter cette robe avec des baskets classiques est une chance, mais vous pouvez toujours l’habiller aussi. Une paire de sandales à talons serait magnifique, surtout avec un bandeau ou un collier étincelant. Vous pouvez également essayer des chaussures plates et un chapeau de paille, ou peut-être une paire de chaussettes courtes qui ressortent de certains mocassins. Tant que vous portez cette robe, le reste du look est une victoire automatique!

